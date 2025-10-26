Gyümölcsöző csapatmunka volt a siker kulcsa a Szeged ellen

Újabb hazai diadalt arattak a somogyiak a Szuperligában. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub továbbra is ott van a második helyen, egy ponttal lemaradva az éllovas Zalaegerszegi TK együttesétől – tájékoztatott a kaposvári klub.

Győzelemmel folytatta szereplését a Szuperligában a somogyi csapat. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub a nagy rivális Szegedi TE-t verte meg. Fotó: Lang Róbert

– A saját teljesítményemmel abszolút nem vagyok elégedett, nem adtam magamnak időt a pihenésre, a regenerációra, hanem rengeteget edzettem, s ezt nem szabadott volna – fogalmazott Juhász Bence. – Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyen mérkőzésen is sikerült helytállniuk, így ki tudtak engem is segíteni, és végül összejött a győzelem.

Juhász Bence hozzátette: a szerencse ezúttal melléjük állt. – Úgy érzem, most valamit visszakaptunk Fortunától abból, amit az NBC-kupa döntőjében elvett tőlünk – hangsúlyozta. – De meg is dolgoztunk ezért, hiszen mindenki, aki dobóállásba lépett, szívét-lelkét kitette a pályára, s kihozta magából a maximumot. Megnyugtató, hogy csapatként ennyire együtt vagyunk, a többi dologból pedig okulni, tanulni kell, és ezt meg is fogjuk tenni, s így még nagyobb sikerek várnak.

– Gratulálok az együttesünknek, a szurkolóinknak is, akik végig mellettünk álltak – emelte ki Juhász Bence. – Öröm, hogy velük, illetve a támogatóinkkal együtt élhettük át ezt a sikert, s úgy érzem, a továbbiakban is nagy dolgokra leszünk még képesek.

Szuperliga, férfiak – 7. forduló:

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Szegedi TE 5–3 (3672–3616)

Eredmények: Farkas Sándor 659–Bíró Patrik 607 (2:2); Juhász Bence 550–Karsai László 634 (1:3); Németh Máté 627–Somodi Károly 642 (2:2); Pintér Károly 592–Jovetic Milan 606 (2:2); Kozma Károly 630–Tóth Richard 584 (4:0); Farkas Ádám 614–Molnár Pál (Karsai Dániel László) 543 (4:0).

Szuperliga, férfiak, ifjúságiak – 7. forduló:

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Szegedi TE 0–4 (1073–1120)

Eredmények: Ripli Benedek 552–Fenyvesi Attila 574 (2:2); Ripli Barnabás 521–Calbert Bence 546 (0:4).

NB II., Nyugati csoport – 7. forduló:

Investment Közutasok Kaposvári TK II.–Halogy SE 7–1 (3495–3299)