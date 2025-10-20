42 perce
Irány a Bajnokok Ligája
Kiváló teljesítményt nyújtott a Münchenben rendezett NBC-kupán az Investment Közutasok KTK. A kaposvári tekecsapat a második helyen zárta a nemzetközi megméretést, s így kvalifikációt szerzett a Bajnokok Ligájára.
Münchenben rendezték az idei NBC-kupát. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub csapata hosszú utazást követően másnap már a selejtező első versenynapján érdekelt volt.
Kvalifikációt szerzett a Bajnokok Ligájára a kaposvári tekecsapat
A kaposváriak közül Farkas Sándor, Németh Máté és Farkas Ádám is remek teljesítményt nyújtott, különösen a háromszoros világbajnok, hiszen 663 fával nyitott – adta hírül a klub beszámolója. Másnap Juhász Bence, Pintér Károly és Kozma Károly is nagyon odatette magát, Kozma Károly ráadásul még Farkas Sándort is túlszárnyalta a 667 egységnyi teljesítményével. Összesítésben 3833 fát termeltek a kaposváriak, ami egészen kiváló, s ezzel a harmadik helyen kvalifikálták magukat a hétvégi négyes döntőbe, ahol – pénteken – a második KK Zadar várt rájuk. Az összecsapás végig rendkívül izgalmasan alakult, a végeredmény 4–4 lett, ám mivel Botházy Péter egylete szerzett több szettpontot, az investmentesek jutottak be a fináléba, s ezzel biztossá vált, hogy újra ott lehetnek az elitmezőnyben, azaz a Bajnokok Ligájában.
A szombati aranycsatában heroikus csatát vívtak a kiváló erőkből álló VfB Hallbergmoos csapatával. A színvonalas találkozó végül mindössze 18(!) fán múlott. A kiélezett küzdelemben mindkét fél 12-12 szettpontot zsebelt be, de a végén a németek örülhettek.
Az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosainak nincs okuk szomorkodni, hiszen megsüvegelendő teljesítményt nyújtottak a négy nap során. Olyan teljesítményt tettek le a pályára, amire méltán lehet büszke minden somogyi sportbarát. Az pedig a hab a tornán, hogy 2023 után újra elhozzák vármegyénkbe a Bajnokok Ligáját. Eddig még egyetlen somogyi gárda sem szerepelt a BL kieséses szakaszában, csak a tekézőink, ők viszont már másodszor, s ezzel örökre bevésték nevüket a sporttörténelmünkbe.
- A döntőben:
VfB Hallbergmoos–Investment Közutasok Kaposvári TK 5–3 (3881–3863)
Eredmények: Maximilian Moser 621–Farkas Sándor 669 (1:3); Tobias Kramer 657–Juhász Bence 634 (2:2); Bojan Vlakevski 694–Németh Máté 653 (4:0); Marius Baeurle 635–Farkas Ádám 639 (2:2); Mario Cekovic (Patrick Krieger) 681–Pintér Károly 617 (3:1); Damir Cekovic (Bogdan Tudorie) 593–Kozma Károly 651 (0:4).
- Az elődöntőben:
KK Zadar–Investment Közutasok Kaposvári TK 4–4 (3723–3689; 10,5:13,5)
Eredmények: Dario Duda 612–Juhász Bence 640 (1:3); Hrvoje Marinovic 641–Németh Máté 605 (2:2); Karlo Petranovic 612–Farkas Sándor 640 (1:3); Boris Benedik 617–Pintér Károly 618 (1,5:2,5); Nikola Martinovic 633–Kozma Károly 654 (1:3); Gasper Kragelj 608–Botházy Péter (Nagy Gergő) (3:1) 532.
- A selejtezőben:
Farkas Sándor 663 fa, Németh Máté 621 fa, Farkas Ádám 619, Juhász Bence 639, Pintér Károly 624 fa, Kozma Károly 667.
- Az utazó keret:
Botházy Péter (játékosedző), Farkas Sándor, Németh Máté, Farkas Ádám, Juhász Bence, Pintér Károly, Kozma Károly, Nagy Gergő, Wagner Mihály.