Nemzetközi téren bizonyíthatnak a kaposvári tekézők

Mozgalmas időszak áll tekecsapataink előtt. A sportág klasszikus csúcseseményei, mint a világ-, és Európa-bajnokság, vagy a Bajnokok Ligája mellett minden ősszel különös figyelmet kapnak a nemzetközi csapatkupák is – ezek a Világkupa, az Európa Kupa és az NBC Kupa, amelyek mindegyike a sportág legjobb klubjait vonultatja fel. Utóbbiban érdekelt az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub alakulata is.

Bizakodóak a kaposváriak. Külföldi csapatokkal találkozik az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub alakulata

Nemzetközi téren is leteheti névjegyét az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub

A három eseményt idén is egy időben rendezik meg: a világkupát Olaszországban, az Európa Kupát Horvátországban, az NBC Kupát pedig Németországban.

A versenyek rendszerében a világkupán az előző idény bajnokcsapatai, az Európa Kupán a második helyezettek, míg az NBC Kupán a harmadik helyezettek és a Magyar Kupa Final Four-ban a legjobb még nem kvalifikált csapatok szerepelnek.

A magyar küldöttség mindhárom helyszínen több éremesélyes együttest vonultat fel. A férfiaknál a címvédő Zalaegerszegi TK Olaszországban gurít, akárcsak a nőknél Rákoshegyi VSE.

A Szegedi TE és a ZTE-ZÁÉV TK a horvátországi Európa Kupán száll harcba az előkelő helyezésekért, míg az NBC Kupán a Ferencvárosi TC és a Tatabányai SC női csapatai, valamint az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub és a Kazincbarcikai Vegyész TSE férfi együttesei képviselik Magyarországot.

– Hál’ Istennek teljes kerettel utazunk az NBC-kupára – mondta Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK vezetőedzője. – Szerdán és csütörtökön lesz a selejtező, mindkét nap három-három játékosunk áll dobóállásba. Szeretnénk bejutni a legjobb négy közé, s ott pedig megszerezni a dobogós helyek valamelyikét, hiszen akkor bejutunk a Bajnokok Ligájába. Igazából ez a célunk és ezért mindent meg fogunk tenni.

A riválisokról szólva Botházy Péter kiemelte: rengeteg erős csapat lesz Münchenben, például a németek, az osztrákok, a horvátok, a szlovákok, a szerbek vagy éppen a szlovének. Legalább nyolc-tíz olyan együttes, amely reálisan küzdhet a négy közé jutásért és az első három helyért.