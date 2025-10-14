október 14., kedd

Teke

1 órája

Nemzetközi téren bizonyíthatnak a kaposvári tekézők

Címkék#Ferencvárosi TC#Európa Kupa#Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub#NBC Kupa#Tatabányai SC#csapatkupa#bajnokság#Bajnokok Ligája

Magyar csapatokért szoríthatunk a nemzetközi csapat kupákon. Az NBC Kupán érdekelt az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub együttese is.

Sonline.hu

Mozgalmas időszak áll tekecsapataink előtt. A sportág klasszikus csúcseseményei, mint a világ-, és Európa-bajnokság, vagy a Bajnokok Ligája mellett minden ősszel különös figyelmet kapnak a nemzetközi csapatkupák is – ezek a Világkupa, az Európa Kupa és az NBC Kupa, amelyek mindegyike a sportág legjobb klubjait vonultatja fel. Utóbbiban érdekelt az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub alakulata is.

kaposvári teke
Bizakodóak a kaposváriak. Külföldi csapatokkal találkozik az  Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub alakulata

Nemzetközi téren is leteheti névjegyét az  Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub

A három eseményt idén is egy időben rendezik meg: a világkupát Olaszországban, az Európa Kupát Horvátországban, az NBC Kupát pedig Németországban. 
A versenyek rendszerében a világkupán az előző idény bajnokcsapatai, az Európa Kupán a második helyezettek, míg az NBC Kupán a harmadik helyezettek és a Magyar Kupa Final Four-ban a legjobb még nem kvalifikált csapatok szerepelnek.
A magyar küldöttség mindhárom helyszínen több éremesélyes együttest vonultat fel. A férfiaknál a címvédő Zalaegerszegi TK Olaszországban gurít, akárcsak a nőknél Rákoshegyi VSE.
A Szegedi TE és a ZTE-ZÁÉV TK a horvátországi Európa Kupán száll harcba az előkelő helyezésekért, míg az NBC Kupán a Ferencvárosi TC és a Tatabányai SC női csapatai, valamint az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub és a Kazincbarcikai Vegyész TSE férfi együttesei képviselik Magyarországot.
– Hál’ Istennek teljes kerettel utazunk az NBC-kupára – mondta Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK vezetőedzője. – Szerdán és csütörtökön lesz a selejtező, mindkét nap három-három játékosunk áll dobóállásba. Szeretnénk bejutni a legjobb négy közé, s ott pedig megszerezni a dobogós helyek valamelyikét, hiszen akkor bejutunk a Bajnokok Ligájába. Igazából ez a célunk és ezért mindent meg fogunk tenni. 
A riválisokról szólva Botházy Péter kiemelte: rengeteg erős csapat lesz Münchenben, például a németek, az osztrákok, a horvátok, a szlovákok, a szerbek vagy éppen a szlovének. Legalább nyolc-tíz olyan együttes, amely reálisan küzdhet a négy közé jutásért és az első három helyért. 

Botházy Péter kiemelte: rengeteg erős csapat lesz Münchenben
Fotó: Lang Róbert

Pénteken lesznek az elődöntők: az első helyezett játszik a negyedikkel, a második a harmadikkal, szombaton pedig következnek a helyosztók, köztük a döntő is. 
– Minimális célunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé – tette hozzá Farkas Sándor. – Nagyon erős a mezőny, nyolc-tíz, hasonló képességű társulattal. A selejtezőben hat játékos összeredménye számít, és a négy legjobb összpontszám jut tovább, tehát nem közvetlenül egymás ellen versenyzünk, hanem összesített teljesítmény alapján. 
A somogyiak az előző kiírásban is ott voltak az NBC-kupán, ám akkor nem jutottak be a legjobb négy közé. Előtte azonban – a horvátországi Slavonski Brodban – bravúros teljesítménnyel a harmadik helyen végeztek, s így első somogyi egyletként elhozták Kaposvárra a Bajnokok Ligáját. Reméljük ezúttal is dobogóra állhatnak Kozma Károlyék, és akkor újra az elitmezőnyben (is) bizonyíthatnak a mieink. 

Farkas Sándor: minimális célunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé 
Fotó: Lang Róbert

Magyar csapatainkon kívül több légiós versenyzőnek is szurkolhatunk, hiszen klubcsapatával ott lesz a kupákon Hári Boglárka (SK FWT Composites Neunkirchen), Nemes Irén (KK Mlaka), Budai Ádám (KV Schwaz) és Brancsek János (SKC Unterharmersbach) is.

A tét nemcsak az érem, hanem a Bajnokok Ligája-kvalifikáció is: a világkupán a legjobb hét, az Európa Kupán az öt, az NBC Kupán pedig a három legjobb klub szerez indulási jogot a következő BL-idényre.

Ezek a csapatkupák az évad legkiemelkedőbb nemzetközi állomásai az együttesek számára, igazi presztízsversenyek.

A jövő héten induló viadalok így egyszerre szólnak rangról, nemzeti büszkeségről és a 2025/2026. évad BL-szereplés lehetőségéről – magyar szempontból pedig három helyszínen is lesz okunk a szurkolásra.

  • A Világkupának Bolzano, az Európa Kupának Eszék, az NBC Kupának pedig München ad otthont. Mindhárom sorozat ma kezdődött a megnyitókkal és egészen szombatig tart.

 

