Teke

54 perce

Oroszlányban és Sopronban is nyertek a kaposvári tekézők

Címkék#Oroszlány#Sipos Gábor#Németh Máté#Juhász Bence#Miklós Gyula#Simonfi Zsolt#Soproni Sörgurítók SE#Straszner Krisztián#Szente Szabolcs

Mindkét együttesünk sikerrel vette az újabb akadályt. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub szuperligás és NB II-es csapata is nyert a hatodik fordulóban, előbbi az Oroszlány, utóbbi a Soproni Sörgurítók SE otthonából hozta el a bajnoki pontokat.

Sonline.hu

Az első két sor után már 4–0-ra vezettek a somogyiak. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub faelőnye is tetemes volt, a hajrára tehát nem nagyon maradt nyitott kérdés, csak az, milyen arányban nyernek a vendégek – adta hírül a klub. 

kaposvári teke
Kozma Károly 650 fát gurított. A Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub idegenben nyert 
Fotó: Lang Róbert

Megérdemelten nyert az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub

– Az oroszlányiak a két legjobb játékosukkal fejezték be a meccset, és nem biztos, hogy ez a legjobb húzás volt tőlük, mert addigra már nagyon elhúztunk tőlük – fogalmazott Kozma Károly. – Hiszen az első gurításoktól kézben tartottuk a mérkőzés alakulását, még úgyis, hogy Botházy Pétert le kellett cserélni, de a helyére érkezett Juhász Bence kiválóan szállt be, és ledolgozta a hátrányt, sőt hozta a csapatpontot. Úgy érzem, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk Oroszlányban a Szuperliga mérkőzésén.

Az NB II-es csapat a sereghajtó Soproni Sörgurítók ellen lépett pályára a hűség városában. A somogyiak végül győztesen hagyták el a játékteret, így hat forduló után továbbra is veretlenek a Nyugati csoportban.

  • Szuperliga – 6. forduló:

Oroszlányi SZE–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1–7 (3513–3614)

Eredmények: Szente Szabolcs 574–Németh Máté 614 (1:3); Simonfi Zsolt 573–Farkas Sándor 624 (2:2); Sipos Gábor 575–Botházy Péter (Juhász Bence) 582 (2:2); Sárosi Krisztián 543–Pintér Károly 588 (1:3); Hungler Barna 600–Kozma Károly 650 (0:4); Ley Attila 648–Farkas Ádám (Nagy Gergő) 556 (4:0).

  • Szuperliga, ifjúságiak – 6. forduló:

Oroszlányi SZE–Investment Közutasok Kaposvári TK 4–0 (1100–1034)

Eredmények: Vágó Botond Kristóf 561–Leposa Olivér 490 (3:1); Tóth Krisztofer László 539–Ripli Barnabás 544 (3:1).

NB II., Nyugati csoport – 6. forduló:

Soproni Sörgurítók SE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 2–6 (2891–3016)

Eredmények: Straszner Krisztián 500–Miklós Gyula (Kis Richárd) 500–469 (3:1); Modly Tibor 491– Pintér György 550 (1:3); Straszner Norbert (Soós Bence) 409–Illés Richárd 455 (1:3); Soós Ákos 464–Kálny Krisztián 495 (2:2); Kovács Mihály 492–Wagner Mihály 517 (2:2); Horváth Antal 535–Németh Tibor 530 (2:2).

 

