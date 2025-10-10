Elhoznák az pontokat az újonc otthonából a tekézők

Az előző szezonban meggyőző fölénnyel nyerték meg az NB I. Keleti csoportját a Komárom-Esztergom vármegyeiek, hiszen huszonegy győzelem mellett mindössze egyszer kaptak ki. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub I. aktuális élvonalbeli ellenfele újonc tehát a pontvadászatban. A somogyiak érvényesítenék a papírformát.

Kozma Károly jó eredményt vár. Az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub I. csapata begyűjtené a pontokat az újonc ellen Fotó: Lang Róbert

Az újonchoz utazik az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub I. csapata

A Szuperligában is remek rajtot vettek az oroszlányiak, miután három diadallal és két vereséggel az ötödik pozíciót foglalják el. A három sikerük közül kettőt hazai pályán arattak: a Salgóbátony és a Herend alakulatát múlták felül egyaránt 7–1-re, valamint Szankról tértek haza két ponttal. A legeredményesebb tekézőjük Hungler Barna (610 fa), őt Ley Attila (604 fa) és Sipos Gábor (575 fa) követi. A legtöbb fát, 3585-öt a Salgóbátony elleni nyertes találkozójuk során érték el.

A kaposváriak zsinórban három győzelemmel nyitották az idényt, aztán jött egy fájó szentgotthárdi fiaskó. Az összecsapáson mindössze három fa döntött a két egység sorsáról, s Fortuna a hazaiakkal volt. Legutóbb aztán visszatértek a helyes útra a somogyiak, hiszen az Investment-Közút-csarnokban meggyőző fölénnyel verték meg a Köfém SC-t.

– Vegyes érzéseim vannak az eddigiekkel kapcsolatban, hiszen volt két jó meccsem, aztán a Balogunyom ellen jött a 626-os eredmény, Szentgotthárdon pedig egy megnyert mérkőzést buktunk el – fogalmazott Kozma Károly. – A találkozó után mondtam is Botházy Péter vezetőedzőnek, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy egy kimagasló telizés után ennyire keveset taroljak. Őszintén szólva ez mélyen érintett. Mindenki mellettem volt, hogy ne vegyem magamra a vereséget, de azt nagyon magaménak érzem. Ám az is ül, hogy a győzelem vagy a vereség sohasem egy emberen múlik. Azt a három fát bárkin lehet keresni, de akkor is 115-re a 34, az katasztrófa.

A szombati összecsapásról szólva elmondta: tehetséges játékosok alkotják az Oroszlányt. – De nyilván mi vagyunk az esélyesek, ennek ellenére nagy hiba lenne, ha félvállról vennénk a mérkőzést, és nem is esünk ebbe a hibába.