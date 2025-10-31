Újabb bravúrral tenné tökéletessé a bravúrpontot a Kaposvári VK

A Kaposvári VK az előző körben kis híján a forduló nagy meglepetését okozta, ugyanis szinte végig vezetett Szolnokon, de az utolsó negyedben nem tudta megtartani előnyét, majd a maratoni büntetőpárbajban alulmaradt a Tisza-partiakkal szemben. Azonban így is egy ponttal gazdagodott Surányi László csapata, amely végre megmutatta oroszlánkörmét, melyet szombaton a BVSC-Manna ABC együttesébe is belemélyesztene, amely a szolnokiakkal egyetemben az Eurokupában is érdekelt.

A Kaposvári VK az előző fordulóban bravúrpontot szerzett, Dőry Farkas bízik benne, hogy szombaton is megismételheti ezt csapata

Fotó: Andrássy Zoltán

– Örülök, hogy végre tudtunk egy szoros meccset játszani, ráadásul egy remekelő Szolnok ellen – mondta Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa. – Szeretném, ha a BVSC ellen is egy szoros meccset játszanánk, melyen meg tudnánk lepni őket.

A BVSC két fronton szerepel, ugyanis amellett, hogy a magyar első osztályban eddig mind a négy bajnoki meccsét megnyerte, az Eurokupában is érdekelt. A zuglóiak a C jelű csoport első fordulójában a görög Vuliagmeni otthonában szétlövésekkel maradtak alul. A második fordulóban ugyancsak egy görög együttes, a Panathinaikosz várt a zuglóiakra, akiknek ebben a körben sikerült javítaniuk, hiszen háromgólos sikert arattak.

Felsőházat érhetnek a bravúrpontok a Kaposvári VK számára

A KVK számára jól jöhet, hogy a szombati bajnoki előtt, csütörtökön komoly tétmeccset vívott a BVSC, amely így fáradtabban érkezhet a Csik Ferenc Versenyuszodába, ahol Surányi László tanítványai a Szolnok elleni, csak szétlövéssel elveszített mérkőzés után ismét arra törekednek, hogy újabb bravúrpontot szerezzenek, amivel nagy lépést tehetnek a felsőházba kerülésért.