október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Újabb bravúrral tenné tökéletessé a bravúrpontot a Kaposvári VK

Címkék#Surányi László#Dőry Farkas#BVSC-Manna ABC#KVK#Kaposvári VK#Csik Ferenc Versenyuszoda

A Szolnok után újabb nagy halat készülnek kifogni a Dőry Farkasék. Az E.ON férfi vízilabda OB I. 5. fordulójában, szombaton 17.00 órakor ugyanis az Eurokupa résztvevő BVSC-Manna ABC csapatát fogadja a Kaposvári VK a Csik Ferenc Versenyuszodában.

Klein Péter Nándor

A Kaposvári VK az előző körben kis híján a forduló nagy meglepetését okozta, ugyanis szinte végig vezetett Szolnokon, de az utolsó negyedben nem tudta megtartani előnyét, majd a maratoni büntetőpárbajban alulmaradt a Tisza-partiakkal szemben. Azonban így is egy ponttal gazdagodott Surányi László csapata, amely végre megmutatta oroszlánkörmét, melyet szombaton a BVSC-Manna ABC együttesébe is belemélyesztene, amely a szolnokiakkal egyetemben az Eurokupában is érdekelt.

Dőry Farkas, a Kaposvári VK rosszkéz szélsője
A Kaposvári VK az előző fordulóban bravúrpontot szerzett, Dőry Farkas bízik benne, hogy szombaton is megismételheti ezt csapata
Fotó: Andrássy Zoltán

– Örülök, hogy végre tudtunk egy szoros meccset játszani, ráadásul egy remekelő Szolnok ellen – mondta Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa. – Szeretném, ha a BVSC ellen is egy szoros meccset játszanánk, melyen meg tudnánk lepni őket.
A BVSC két fronton szerepel, ugyanis amellett, hogy a magyar első osztályban eddig mind a négy bajnoki meccsét megnyerte, az Eurokupában is érdekelt. A zuglóiak a C jelű csoport első fordulójában a görög Vuliagmeni otthonában szétlövésekkel maradtak alul. A második fordulóban ugyancsak egy görög együttes, a Panathinaikosz várt a zuglóiakra, akiknek ebben a körben sikerült javítaniuk, hiszen háromgólos sikert arattak.

Felsőházat érhetnek a bravúrpontok a Kaposvári VK számára

A KVK számára jól jöhet, hogy a szombati bajnoki előtt, csütörtökön komoly tétmeccset vívott a BVSC, amely így fáradtabban érkezhet a Csik Ferenc Versenyuszodába, ahol Surányi László tanítványai a Szolnok elleni, csak szétlövéssel elveszített mérkőzés után ismét arra törekednek, hogy újabb bravúrpontot szerezzenek, amivel nagy lépést tehetnek a felsőházba kerülésért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu