1 órája
Újabb bravúrral tenné tökéletessé a bravúrpontot a Kaposvári VK
A Szolnok után újabb nagy halat készülnek kifogni a Dőry Farkasék. Az E.ON férfi vízilabda OB I. 5. fordulójában, szombaton 17.00 órakor ugyanis az Eurokupa résztvevő BVSC-Manna ABC csapatát fogadja a Kaposvári VK a Csik Ferenc Versenyuszodában.
A Kaposvári VK az előző körben kis híján a forduló nagy meglepetését okozta, ugyanis szinte végig vezetett Szolnokon, de az utolsó negyedben nem tudta megtartani előnyét, majd a maratoni büntetőpárbajban alulmaradt a Tisza-partiakkal szemben. Azonban így is egy ponttal gazdagodott Surányi László csapata, amely végre megmutatta oroszlánkörmét, melyet szombaton a BVSC-Manna ABC együttesébe is belemélyesztene, amely a szolnokiakkal egyetemben az Eurokupában is érdekelt.
– Örülök, hogy végre tudtunk egy szoros meccset játszani, ráadásul egy remekelő Szolnok ellen – mondta Dőry Farkas, a Kaposvári VK játékosa. – Szeretném, ha a BVSC ellen is egy szoros meccset játszanánk, melyen meg tudnánk lepni őket.
A BVSC két fronton szerepel, ugyanis amellett, hogy a magyar első osztályban eddig mind a négy bajnoki meccsét megnyerte, az Eurokupában is érdekelt. A zuglóiak a C jelű csoport első fordulójában a görög Vuliagmeni otthonában szétlövésekkel maradtak alul. A második fordulóban ugyancsak egy görög együttes, a Panathinaikosz várt a zuglóiakra, akiknek ebben a körben sikerült javítaniuk, hiszen háromgólos sikert arattak.
Felsőházat érhetnek a bravúrpontok a Kaposvári VK számára
A KVK számára jól jöhet, hogy a szombati bajnoki előtt, csütörtökön komoly tétmeccset vívott a BVSC, amely így fáradtabban érkezhet a Csik Ferenc Versenyuszodába, ahol Surányi László tanítványai a Szolnok elleni, csak szétlövéssel elveszített mérkőzés után ismét arra törekednek, hogy újabb bravúrpontot szerezzenek, amivel nagy lépést tehetnek a felsőházba kerülésért.