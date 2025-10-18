október 18., szombat

Vízilabda

1 órája

Elhibázta a sorsfordító büntetőt Kaposvári VK

Címkék#OB I#Szilágyi Ábel#Endo Plus Services Honvéd#Kaposvári VK

Az Endo Plus Services Honvéd a harmadik fordulóban sem hibázott. A Kaposvári VK így továbbra is nyeretlen az E.ON férfi vízilabda OB I.-ben.

Klein Péter Nándor

Az éllovas, eddig mind a három bajnoki mérkőzését megnyerő Endo Plus Services Honvéd csapatát fogadta a vármegye legcsodásabb sportlétesítményében, a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári VK. A somogyi pólósok két vesztes mérkőzéssel a hátuk mögött várták a találkozót, melyen eltiltás miatt Dóczi Márton és ifj. Berta József, betegség miatt pedig Kósik Soma és Hárai Balázs sem állhatott Surányi László vezetőedző rendelkezésre, így több ifista is helyet kapott a KVK meccskeretében. 

Kaposvári VK vs. Honvéd
Szoros csatában maradt alul a Kaposvári VK
Fotó: Andrássy Zoltán 

A foghíjas keret ellenére a Kaposvári VK folyamatosan tartotta a lépést a fővárosiakkal, így Szivós Márton tanítványai minden akaratuk ellenére sem tudták leszakítani magukról az akaratos, szívvel-lélekkel küzdő hazaiakat. A Kaposvári VK végig pariban volt a listavezető Honvéddel, sőt az utolsó felvonásban óriási lehetőség adódott arra, hogy a maga javára billentse a találkozót a hazai gárda, azonban Gaszt Roland elhibázta az egyenlítést és a lélektani fölényt jelentő büntetőt, míg az ellentámadásból betalált a Honvéd, amely kettőre növelte előnyét, s ettől kezdve már nem volt kérdés, hogy melyik együttes nyeri a találkozót.

Mestermérleg

Surányi László: – Abban a helyzetben, amiben vagyunk egy nagyon jó meccset tudtunk játszani, hiszen négy kezdőjátékosunk is hiányzott, ami érződött a találkozó végén, amikor kinyílt az olló. 
Szivos Márton: – Nem vagyok elégedett a látottakkal, csak azzal, hogy a fiatal kapusunk, Maser Márk remekül szállt be a mérkőzésbe és megmutatta, hogy miért igazoltuk le. 

E.ON férfi vízilabda OB I., 3 forduló

Kaposvári VK–Endo Plus Services Honvéd 13–17 (3–5, 7–6, 2–2, 1–4)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 250 néző. Vezette: Sikter R., Fodor R.
Kaposvári VK: Szilágyi Ábel – Dőry (2), Szabó G. (2), Gaszt (1), Baj (2), Bede (1), Pellei K. (1). Csere: Török B. (kapus), Juhász-Szelei (3), Takács K. (1), Somogyvári, Vindisch, Vadas, Hugó D. Vezetőedző: Surányi László.
EPS Honvéd: Csoma – Bencz, Simon H. (2), Moskov (5), Kiss B., Kevi, Vickovic (5). Csere: Maser (kapus), Ekler (2), Vadovics, Sugár (2), Vékony Á., Szépfalvi (1). Vezetőedző: Szivos Márton.
Gól, emberelőnyből: 12/5, illetve, 13/7.
Gól, ötméteresből: 4/2, illetve 1/1.
Kipontozódott: Hugó D. (22. percben), Takács K (a 27. percben), Szabó G. (a 28. percben), illetve Vékony Á. (13. percben), Sugár P. (27. percben)

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
