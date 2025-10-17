A listavezető Honvédet fogadja a Kaposvári VK

A Szeged, illetve az OSC ellen is csak nagy csatában maradt alul a Kaposvári VK, amely így még nem szerzett pontot az új idény során. A következő fordulóban azonban már tenne egy lépést a felzárkózás fele a KVK, amely rendre szoros meccseket szokott vívni a Honvéddel, s remélhetőleg, ezúttal a somogyiak felé billen majd a mérleg nyelve.

A Honvéd csapatát fogadja a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. harmadik fordulójában

Fotó: Andrássy Zoltán

Az előző idényben büntetőkkel nyert a Kaposvári VK

– Az előző idényben idegenben tudtuk legyőzni a Honvéd csapatát, ami egy nagy eredmény, ezúttal egy szoros, iksz közeli meccset várok, aminek remélem, jól alakul majd a vége – mondta Vindisch Ferenc, a Kaposvári VK játékosa.

Jó formában érkezik a Honvéd

A Honvéd az első fordulóban Miskolcon nyert, míg a másodikban a Szentest verte, illetve egy, a hatodik fordulóból előrehozott találkozón a KSI csapatát sem kímélte, így kilenc pontjával a tabella első helyén áll.