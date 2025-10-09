október 9., csütörtök

Vízilabda

Az OSC ellen készül a Kaposvári VK

Az E.ON férfi vízilabda OB I. második fordulójában, pénteken 19.30 órakor a Semmelweis OSC vendégeként ugrik medencébe a Kaposvári VK.

Klein Péter Nándor

Nem indult jól az új idény a Kaposvári VK számára, ugyanis Surányi László tanítványai a nyitófordulóban kétgólos vereséget szenvedtek a Szeged ellen, így már a rajton összeszedtek egy hátrányt a legjobb nyolc közé kerülésért folytatott versenyben. A javításra péntek este 19.30 órakor nyílik lehetőségük ifj. Berta Józseféknek, akik a Semmelweis OSC otthonában, a budapesti Nyéki Imre Uszodában ugranak medencébe.

Kaposvári VK
A Kaposvári VK az OSC otthonában folytatja a bajnokságot 
Fotó: Andrássy Zoltán

Az OSC a nyitófordulóban a Szentes vendége volt, s végül négygólos sikerrel tért haza, így a fővárosiak visszavágtak az augusztusban, a BENU Magyar Kupában elszenvedett kétgólos vereségért.

 

