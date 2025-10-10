A kiállítások megpecsételték a Kaposvári VK sorsát

A Szeged elleni vesztes rangadót követően a Semmelweis OSC otthonában próbált javítani a Kaposvári VK, amely az első negyedben nagyszerűen használta ki az emberelőnyeit, ugyanis mind a hármat értékesítette. A védekezés már kevésbe működött ilyen hatékonysággal vendégoldalon, így a fővárosiak hat gólt is dobtak az első nyolc percben. A második etap elején Szabó Gergő találatával egalizáltak a kaposváriak, akik Pellei Kristóf akciógóljával a vezetést is átvették, először a meccs folyamán. A folytatásban azonban előbb ifjabb Berta Józsefet piros lappal, majd Dóczi Mártont brutalitásért állították ki, így utóbbi miatt négy percig emberhátrányban játszott a KVK, amely ezzel nehéz helyzetbe került.

A Kaposvári VK a második fordulban sem tudott nyerni

Fotó: Andrássy Zoltán

A fordulást követően még bő három perc maradt a Kaposvári VK emberhátrányából, az OSC számára pedig elég volt ez az idő ahhoz, háromgólos, megnyugtató előnyre tegyen szert. A fővárosiak számára pedig ez volt a győzelem kulcsa, hiszen amint kiegészültek a vendégek, ismét egyenrangú partnere voltak, de minden igyekezetük ellenére sem tudták eltűntetni a négyperces emberhátrányban összeszedett különbséget.

A vereség ellenére is dicséret illeti a Kaposvári VK együttesét, hiszen remek százalékban használták ki az emberelőnyeiket, ami jó előjel a folytatásra nézve, amikor remélhetőleg nem sújtja ennyi kiállítás Surányi László együttesét.

Mestermérleg

Surányi László: – Csalódott vagyok, mert nyerni jöttünk, ám megint becsúsztak fegyelmezetlenségek, így az a csapat győzött, amelyik kevesebbet hibázott. Az OSC mindig akkor talált fontos gólt, amikor kellett, s ez lélektanilag sokat számított.

Tóth László: – Tartottunk a Kaposvártól. Nem volt igazán színvonalas meccs, de számítottam is rá, hogy lesznek feszült pillanatok a vízben, viszont ezekből jól jöttünk ki. Remélem, hogy a jövőben stabilizálódik a játékunk.

E.ON férfi vízilabda OB I., 2. forduló

Semmelweis OSC–Kaposvári VK 17–13 (6–5, 4–4, 5–1, 2–3)

Budapest, Nyéki Uszoda, 200 néző. Vezette: ifj. Kenéz Gy., Petik A.

Semmelweis OSC: Farkas D. – Sziládi (3), Sedlmayer (2), Mészáros Cs. (2), Hessels S. (4), Tóth K. (1), Varga B. Csere: Szilágyi Ádám (kapus), Hessels B. (1), Gál D. (2), Tátrai T. (1), Török B., Klár, Simon S. (1). Vezetőedző: Tóth László.

Kaposvári VK: Szilágyi Ábel – Dóczi, Dőry, Takács K. (1), Hárai (3), ifj. Berta J., Juhász-Szelei. Csere: Szabó G. (2), Gaszt (3), Pellei K. (2), Bede (2), Vadas, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 13/4, illetve 10/7.

Gól, ötméteresből: 4/3, illetve 1/0.

Kiállítva, brutalitásért: Dóczi (15. p.).

Kiállítva, végleg cserével: Sedlmayer (13. p.), illetve ifj. Berta J. (13. p.).

Kipontozódott: Varga B. (18. p.), Tátrai D. (29. p.), illetve Takács K. (21. p.).