A kiállítások megpecsételték a Kaposvári VK sorsát

A Szeged elleni vesztes rangadót követően a Semmelweis OSC otthonában próbált javítani a Kaposvári VK, amely az első negyedben nagyszerűen használta ki az emberelőnyeit, ugyanis mind a hármat értékesítette. A védekezés már kevésbe működött ilyen hatékonysággal vendégoldalon, így a fővárosiak hat gólt is dobtak az első nyolc percben. A második etap elején Szabó Gergő találatával egalizáltak a kaposváriak, akik Pellei Kristóf akciógóljával a vezetést is átvették, először a meccs folyamán. A folytatásban azonban előbb ifjabb Berta Józsefet piros lappal, majd Dóczi Mártont brutalitásért állították ki, így utóbbi miatt négy percig emberhátrányban játszott a KVK, amely ezzel nehéz helyzetbe került.

A Kaposvári VK a második fordulban sem tudott nyerni

Fotó: Andrássy Zoltán

A fordulást követően még bő három perc maradt a Kaposvári VK emberhátrányából, az OSC számára pedig elég volt ez az idő ahhoz, háromgólos, megnyugtató előnyre tegyen szert. A fővárosiak számára pedig ez volt a győzelem kulcsa, hiszen amint kiegészültek a vendégek, ismét egyenrangú partnere voltak, de minden igyekezetük ellenére sem tudták eltűntetni a négyperces emberhátrányban összeszedett különbséget.

A vereség ellenére is dicséret illeti a Kaposvári VK együttesét, hiszen remek százalékban használták ki az emberelőnyeiket, ami jó előjel a folytatásra nézve, amikor remélhetőleg nem sújtja ennyi kiállítás Surányi László együttesét.

E.ON férfi vízilabda OB I., 2. forduló

Semmelweis OSC–Kaposvári VK 17–13 (6–5, 4–4, 5–1, 2–3)

Budapest, Nyéki Uszoda, 200 néző. Vezette: ifj. Kenéz Gy., Petik A.

Semmelweis OSC: Farkas D. – Sziládi (3), Sedlmayer (2), Mészáros Cs. (2), Hessels S. (4), Tóth K. (1), Varga B. Csere: Szilágyi Ádám (kapus), Hessels B. (1), Gál D. (2), Tátrai T. (1), Török B., Klár, Simon S. (1). Vezetőedző: Tóth László

Kaposvári VK: Szilágyi Ábel – Dóczi, Dőry, Takács K. (1), Hárai (3), ifj. Berta J., Juhász-Szelei. Csere: Szabó G. (2), Gaszt (3), Pellei K. (2), Bede (2), Vadas, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 13/4, illetve 10/7.

Gól, ötméteresből: 4/3, illetve 1/0.

Kiállítva, brutalitásért: Dóczi (15. p.)

Kiállítva, végleg cserével: Sedlmayer (13. p.), illetve ifj. Berta J. (13. p.).

Kipontozódott: Varga B. (18. p.), Tátrai D. (29. p.), illetve Takács K. (21. p.).