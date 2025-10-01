A nyitómeccs alapján nehéz idény vár a Kaposvárra

Rangadóval indult az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os szezonja a Kaposvári VK számára, ugyanis a nyitófordulóban rögtön azt a Szegedet fogadták a Csik Ferenc Versenyuszodában Surányi László tanítványai, amellyel biztosan nagy csatát fognak vívni a felsőházba kerülésért. Emiatt is volt kiemelten fontos ez a találkozó mind a két klub számára. A meccset a KVK kezdte jobban, gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, elléptek két góllal, azonban a Szeged az első negyed utolsó felében fordítani tudott. A somogyiak a második negyedet is remekül kezdték, Pellei Kristóf és Dóczi Márton találataival fordítottak, azonban nem tudták megtartani az előnyüket a nagyszünetre.

A Kaposvári VK blokkjai bár jól működtek, de a szegediek sok gól t szereztek lefordulásból

Fotó: Andrássy Zoltán

A fordulás után a Szeged ritmust váltott, ezt a KVK nem bírta követni, így a vendégek gyorsan négygólosra növelték előnyüket, s tulajdonképpen eldöntötték a találkozót. A negyedik felvonás során igyekeztek kozmetikázni az eredményen a hazaiak, ami sikerült, de így is kétgólos vereséget szenvedtek a nyitófordulóban a riválisukkal szemben, ez pedig nem jó előjel a folytatásra nézve.

Mestermérleg

Surányi László: – Várható volt, hogy az új szabályoknak köszönhetően sok gól lesz, de arra nem számítottam, hogy ennyi akciógólt kapunk. Az emberhátrányos védekezésünk működött, azonban az egy az egy elleni párharcokból rosszul jöttünk ki, úgy vélem, hogy ezen ment el a találkozó. Fontos pontokat veszítettünk el.

Kiss Csaba: – Sok maradt bennünk, legfőképp védekezésben, hiszen a 16 kapott gól nagyon sok. Az új szabályok megmutatták, miben is változott a vízilabda: volt, hogy négy góllal vezettünk, de egy pillanat alatt feljött a Kaposvár és megint kezdődött elölről a macska-egér harc. Óriási küzdelem jellemezte a mérkőzést, amely egyik félnek sem volt könnyű. Fontos három pontot szereztünk, remélem, hogy ez belöki a szekerünket.