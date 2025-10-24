október 24., péntek

Vízilabda

1 órája

Újabb szolnoki bravúrra készül a Kaposvári VK

Címkék#Surányi László#Kaposvári VK#Szolnoki Dózsa

Szombaton 16.00 órakor a szolnoki Tiszaligeti uszodában ugranak medencében Surányi László tanítványai az E.ON férfi vízilabda OB I. negyedik fordulójában. Szolnokról bár kevés csapat távozik pontokkal, azonban a Kaposvári VK megpróbálkozik a bravúrral.

Klein Péter Nándor

Két, eddig teljesen ellentétes utat jár be a Kaposvári VK és a Szolnoki Dózsa, hiszen míg a somogyi pólósok mindhárom meccsüket elveszítették, addig a Tisza-partiak mindhármat megnyerték, ráadásul igen fölényesen, hiszen az Újpestet nyolc, a Miskolcot hat, míg a Szentest öt góllal verték. Utóbbi meccsüket azonban szerdán vívták a szolnokiak, akik így fáradtabban várhatják a szombati összecsapást.

Három vereséget könyvelhetett el a Kaposvári VK
Eddig nem alakul jól a Kaposvári VK szezonja
Fotó: Andrássy Zoltán

A KVK számára nem indult jól az idény, a nyitófordulóban a nagy rivális Szeged, a másodikban a Semmelweis OSC, míg legutóbb a listavezető EPS Honvéd ellen maradt alul az együttes.
– Csalódás számunkra a szezonkezdet, mivel többet vártunk magunktól – mondta Baj Marcell, a Kaposvári VK centere. – A legutóbbi, Honvéd elleni találkozón a négy hiányzónk ellenére helyt álltunk, sokáig volt esélyünk a győzelemre, így nagyon sajnálom, hogy végül négy lett közte. A folytatás sem egyszerű, jó csapat a Szolnok, de ha szeretnénk elérni a céljainkat, akkor valakit már el kell kapnunk.

Egyszer már nyert Szolnokon a Kaposvári VK

A Kaposvári VK bár nem nyerni jár a Tiszaligeti uszodában, azonban közel két évvel ezelőtt világraszóló bravúrt hajtottak végre Vindisch Ferencék. A KVK 2023 novemberében sem esélyesként utazott a Szolnok otthonába, azonban kétgólos sikert arattak, aminek köszönhetően bebiztosították a helyüket a felsőházban. Bár még az idény elején vagyunk, de minden bizonnyal ezúttal is sokat jelentene a szolnoki pontszerzés a KVK számára.

 

