Nagyot küzdött, de a maratoni büntetőpárbaj után alulmaradt a Kaposvári VK

A bravúr reményében kelt útra szombat reggel a Kaposvári VK, amely számára nem indult jól az idény, hiszen eddig mind a három bajnoki találkozóját elveszítette, s emellett a BENU Magyar Kupa csoportköréből sem tudott továbblépni az együttes, melybe visszatérhetett az eltiltása után ifj. Berta József, azonban Dóczi Mártonnak még ezt a találkozót is ki kellett hagynia. Dőry Farkasék nagy elánnal kezdtek a Szolnoki Dózsa otthonában, a rutinos Vindisch Ferenc rögtön elhozta a labdát, majd kihasználta az első emberelőnyt csapata számára. A hazaiak azonban a kaposvári nevelésű Kakstedter Bendegúz révén egalizáltak, majd az első negyed végéig fej-fej mellett haladtak a felek.

Pellei Kristóf, a Kaposvári VK játékosa egy büntetőt értékesített, egyet pedig elvétett

Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A második etap elején is felváltva estek a találatok, majd egy hosszabb gólcsend következett, melyet Dőry Farkas egy duplával tört meg, visszaszerezve ezzel a KVK előnyét (6–8). A harmadik felvonásban a hazaiak egy gólra felzárkóztak, így hatalmas izgalmat tartogatott az utolsó nyolc perc, melyben ifjabb Berta József révén visszaszerezte a kétgólos fórját a Kaposvár (9–11). A Szolnok azonban nem adta fel, az utolsó két percre feljött döntetlenre, így óriási izgalmakkal zárult a találkozó, de hiába adódott több óriási lehetőség a KVK előtt, nem tudta lezárni a meccset, így következhettek az ötméteresek. Az első kör nem hozott döntést, ugyanis senki sem rontott. A másodikban Böröczky Marcell hibázott, így nagy esély adódott a KVK előtt, viszont Pellei Kristóf ötméteresét védte a kapus, míg a sorsdöntőt büntetőt ifjabb Berta József puskázta el, így egy ponttal kellett beérnie a hatalmasat küzdő kaposváriaknak.

Mestermérleg

Surányi László: – A meccs elejétől a végéig vezettünk, de az utolsó pillanatban kicsúszott a kezünkből a győzelem, így döntetlennel zárult a rendes játékidő. Az ötmétereseknél pedig meg kéne adni a gólt, de félpályáról ezt nehéz megítélni...

Hangay Zoltán: – A semmiből szereztünk két pontot. Nem tudtuk a saját iramunkat diktálni, ami kedvezett a Kaposvárnak. Aki odaállt a büntetőpárbajhoz, annak volt szíve és valami a gatyájában.