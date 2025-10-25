október 25., szombat

Vízilabda

1 órája

Nagyot küzdött, de a maratoni büntetőpárbaj után alulmaradt a Kaposvári VK

Kaposvári VK, Szolnoki Dózsa, Vindisch Ferenc

Óriási küzdelemben, büntetőkkel kaptak csak ki Surányi László tanítványai. A Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. negyedik fordulójában óriásit küzdött a Szolnoki Dózsa otthonában, s így megszerezte első bajnoki pontját.

Klein Péter Nándor

A bravúr reményében kelt útra szombat reggel a Kaposvári VK, amely számára nem indult jól az idény, hiszen eddig mind a három bajnoki találkozóját elveszítette, s emellett a BENU Magyar Kupa csoportköréből sem tudott továbblépni az együttes, melybe visszatérhetett az eltiltása után ifj. Berta József, azonban Dóczi Mártonnak még ezt a találkozót is ki kellett hagynia. Dőry Farkasék nagy elánnal kezdtek a Szolnoki Dózsa otthonában, a rutinos Vindisch Ferenc rögtön elhozta a labdát, majd kihasználta az első emberelőnyt csapata számára. A hazaiak azonban a kaposvári nevelésű Kakstedter Bendegúz révén egalizáltak, majd az első negyed végéig fej-fej mellett haladtak a felek. 

Pellei Kristóf, a Kaposvári VK játékosa
Pellei Kristóf, a Kaposvári VK játékosa egy büntetőt értékesített, egyet pedig elvétett
Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A második etap elején is felváltva estek a találatok, majd egy hosszabb gólcsend következett, melyet Dőry Farkas egy duplával tört meg, visszaszerezve ezzel a KVK előnyét (6–8). A harmadik felvonásban a hazaiak egy gólra felzárkóztak, így hatalmas izgalmat tartogatott az utolsó nyolc perc, melyben ifjabb Berta József révén visszaszerezte a kétgólos fórját a Kaposvár (9–11). A Szolnok azonban nem adta fel, az utolsó két percre feljött döntetlenre, így óriási izgalmakkal zárult a találkozó, de hiába adódott több óriási lehetőség a KVK előtt, nem tudta lezárni a meccset, így következhettek az ötméteresek. Az első kör nem hozott döntést, ugyanis senki sem rontott. A másodikban Böröczky Marcell hibázott, így nagy esély adódott a KVK előtt, viszont Pellei Kristóf ötméteresét védte a kapus, míg a sorsdöntőt büntetőt ifjabb Berta József puskázta el, így egy ponttal kellett beérnie a hatalmasat küzdő kaposváriaknak

Mestermérleg

Surányi László: – A meccs elejétől a végéig vezettünk, de az utolsó pillanatban kicsúszott a kezünkből a győzelem, így döntetlennel zárult a rendes játékidő. Az ötmétereseknél pedig meg kéne adni a gólt, de félpályáról ezt nehéz megítélni...  

Hangay Zoltán: – A semmiből szereztünk két pontot. Nem tudtuk a saját iramunkat diktálni, ami kedvezett a Kaposvárnak. Aki odaállt a büntetőpárbajhoz, annak volt szíve és valami a gatyájában. 

E.ON férfi vízilabda OB I., 4. forduló

Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 20–19 (4–4, 2–4, 3–2, 2–1), büntetőkkel: 9–8

Szolnok, Tiszaligeti uszoda, 200 néző. Vezette: Csanádi Zs., Ádám F.
Szolnoki Dózsa: Józsa – Kakstedter (4), Krasznai (5), Vámosi, Kovács G. (4), Böröczky (2), Monostori. Csere: Szabó G. (kapus), Szabó B. (1), Teleki, Zerinváry (4), Tigyi, Zeman, Schmölcz. Vezetőedző: Hangay Zoltán.
Kaposvári VK: Szilágyi Á. – Dőry (5), Gaszt (3), Pellei K. (2), Vindisch (1), Baj (2), Szabó G. Csere: Kósik (kapus), Juhász-Szelei (3), Hárai (1), Vadas, ifj. Berta J. (2), Bede, Takács K. Vezetőedző: Surányi László.
Gól, emberelőnyből: 11/5, illetve 15/8.
Gól, ötméteresből: 11/9, illetve 10/8.
Kipontozódott: Vámosi (29. p.), illetve Szabó G. (27. p.), Takács K. (a 29. percben).

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
