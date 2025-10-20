Kasi-arany a serdülő bajnokságon: Müller Liza beugróként győzött

Korábban az ifiknek nem jött össze az arany, most viszont a serdülőknek sikerült. Pedig nem a legjobb előjelekkel várták az egri erőpróbát, mivel a bajnoki címre legnagyobb eséllyel pályázó Máté Albert sérülés miatt nem léphetett tatamira. A kaposvári meglepetésember, Müller Liza viszont kiválóan helyettesítette: mind a négy mérkőzését magabiztosan nyerve szerzett országos bajnoki címet a Kasinak.

Az Egerben rendezett országos serdülő dzsúdóbajnokságról három éremmel térhetett haza a Kasi csapata.

Majdnem meglett a második aranya is a Kasinak

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy két kaposvári bajnokot köszöntsenek Egerben: Csik Borbála hét másodperccel a döntő mérkőzése vége előtt vezető pozícióban volt, de vétett egy hibát, így ő ezüstéremmel zárt. Ettől függetlenül neki is ez eddigi pályafutása legértékesebb eredménye. A karmadik kasis éremszerző Máté-Márton Mirkó volt, akit a több mint 30 indulót felvonultató mezőnyben egyedül az elődöntőben tudták minimális különbséggel felülmúlni, így neki bronzérem jutott.

További három értékes helyezéssel gazdagította a Kasi csapatát Máté Viola, Guzmics Gerda és Horváth Levente.