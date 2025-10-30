Új korszak kezdődött a kosarasoknál

Az első közös tréningre kedden került sor a Kaposvári Városi Sportcsarnokban, ahol 15 fiatal csillantotta meg tudását. A foglalkozást Peresztegi Nagy Ákos – a KASI Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője – irányította, aki változatos technikai feladatokkal és pörgős 5 a 5 elleni játékhelyzetekkel gondoskodott a tempóról. A gyerekek vegyes csapatokban dolgoztak, így nemcsak a fejlődés, hanem a kapcsolatépítés is főszerepet kapott: a pályán új társak, a lelátón új barátok születtek.

A program sikeres rajtja azt mutatja, hogy a régió közösen erősebb. Egy cél vezeti a klubokat: megtartani és felépíteni a szenvedélyes, tehetséges fiatalokat, és olyan környezetet teremteni, ahol a kosárlabdázás öröm, kihívás és perspektíva egyszerre.

A kezdeményezés nem egyszeri alkalom. Az összetartások havi rendszerességgel folytatódnak, a következő állomás november 29-én Dombóváron lesz, ahol újra együtt dolgoznak a térség legígéretesebb ifjú játékosai.