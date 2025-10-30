október 30., csütörtök

Új korszak kezdődött a kosarasoknál

A kaposvári utánpótlásprogram szintet lépett: elindult az első regionális összetartás, ahol a térség legígéretesebb fiataljai együtt fejlődtek. A közös munka célja, hogy a KASI Kosárlabda Akadémia tehetséges fiatal játékosokkal építse tovább a jövő kaposvári kosárlabdáját.

Nagy Domokos

Ahogy korábban írtunk róla a kaposvári kosárlabda utánpótlás új korszakba lépett. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztálya megszerezte az akadémiai minősítést, amellyel a KASI hivatalosan is belépett az ország elit utánpótlásbázisai közé. A címmel nemcsak rang, hanem felelősség is jár. A KASI Kosárlabda Akadémia célja, hogy magasabb szintre emelje szakmai munkáját, és erős, régiós együttműködési hálót építsen ki.

A KASI Kosárlabda Akadémia fiatal tehetségei edzésen a Kaposvári Városi Sportcsarnokban, regionális utánpótlásprogram keretében
A KASI Kosárlabda Akadémia első regionális összetartásán  Fotó: KASI

A KASI Kosárlabda Akadémia célja, hogy közös műhelymunkával emelje új szintre a régió kosárlabdáját

A kaposváriak ennek szellemében máris léptek: összehívták az első regionális összetartást, amelyen a Siófoki Kosársuli Egyesület, a Dombóvári Kosársuli KE és a MVSZSE Marcali Szürkefarkasok is pályára küldték legígéretesebb 2011-2013 között született játékosokat. A cél egyszerű és egyben ambiciózus: a térség legtehetségesebb fiataljai közösen fejlődjenek, egységes szakmai irány mellett gyűjtsenek tapasztalatot, és már utánpótláskorban megtapasztalják a versenyszintű munkát.

Az első közös tréningre kedden került sor a Kaposvári Városi Sportcsarnokban, ahol 15 fiatal csillantotta meg tudását. A foglalkozást Peresztegi Nagy Ákos – a KASI Kosárlabda Akadémia szakmai vezetője – irányította, aki változatos technikai feladatokkal és pörgős 5 a 5 elleni játékhelyzetekkel gondoskodott a tempóról. A gyerekek vegyes csapatokban dolgoztak, így nemcsak a fejlődés, hanem a kapcsolatépítés is főszerepet kapott: a pályán új társak, a lelátón új barátok születtek.

A program sikeres rajtja azt mutatja, hogy a régió közösen erősebb. Egy cél vezeti a klubokat: megtartani és felépíteni a szenvedélyes, tehetséges fiatalokat, és olyan környezetet teremteni, ahol a kosárlabdázás öröm, kihívás és perspektíva egyszerre.

A kezdeményezés nem egyszeri alkalom. Az összetartások havi rendszerességgel folytatódnak, a következő állomás november 29-én Dombóváron lesz, ahol újra együtt dolgoznak a térség legígéretesebb ifjú játékosai.

 

