1 órája
KASI Röplabda utánpótlás sikerek: győzelmek és szoros csaták a bajnoki alapszakasz második körében
A KASI Röplabda utánpótláscsapatai ismét pályára léptek a bajnoki alapszakasz második körében, ahol a serdülők (U17) és a minik (U13) is kemény mérkőzéseket vívtak. A KASI Röplabda fiatal tehetségei győzelmekkel és szoros küzdelmekkel bizonyították fejlődésüket a hétvégén.
A KASI Röplabda utánpótlásának újabb mozgalmas fordulója zajlott le a hétvégén, ahol mind a serdülő, mind a mini korosztályban több izgalmas találkozót vívtak a kaposvári fiatalok. A serdülők Balatonfüreden, a minik pedig Kaposváron és Érden léptek pályára, változatos eredményekkel.
A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE serdülő csapata (U17) és mini együttesei (U13) is túl vannak a bajnoki alapszakasz második körén (harmadik és negyedik forduló).
SERDÜLŐK (U17)
Magabiztosan vette mindkét fellépését Balatonfüreden a Koczor-Meló Edina dirigálta II. osztályú serdülő (U17-es) „sárga” társulat. Előbb 58 perc alatt a UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A” csapatát, majd utána 66 perc alatt a házigazda balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia második számú együttesét győzték le szintén három játszmában.
Eredmények: Kasi USE „sárga”–UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A” 3–0 (14, 18, 9); Kasi USE „sárga”–Szent Benedek Röplabda Akadémia II., Balatonfüred 3–0 (16, 16, 24).
A Kasi USE „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Pabst Kamilla (csapatkapitány – liberó), Nock Rebeka, Schmidt Nóra, Takács Luca, Varga Laura, Surányi Teréz, Magyar Kata Krisztina, Márfi Réka, Horváth Ilona, Farkas Abigél Anna, Klikk Léna Róza, Bánki Dalma, Mátyási Zsófia (liberó), az edzőjük Koczor-Meló Edina.
KASI Röplabda utánpótlás sikerek: győzelmek és szoros csaták a bajnoki alapszakasz második körébenFotók: Muzslay Péter
MINIK (U13)
Hazai környezetben, a MATE Kaposvári Campus sportcsarnokában mérkőzött a Kertész Gabriella Ilona irányította I. osztályú mini (U13-as) „sárga” alakulat. Az első mérkőzésükön magabiztosan 61 perc alatt három játszmában verték a Bp. MTK „kék” csapatát, majd utána 97 perces találkozón öt felvonásos ütközetben maradtak alul a Bp. Újpesti TE „lila” együttesével szemben.
Eredmények: Kasi USE „sárga”–Bp. MTK „kék” 3–0 (15, 18, 17); Bp. Újpesti TE „lila”–Kasi USE „sárga” 3–2 (–23, 18, 9, –22, 4).
A Kasi USE „sárga” I. osztályú mini (U13-as) csapata: Varga Amanda (csapatkapitány), Varga Léna, Gulyás Natália, Dakos Noémi Petra, Torma Boglárka, Várszegi Nóra, Zarka Emma, László Letti, Gáspár Mira Liza, Fantoly Sára Anna, Vajda Izabella, az edzőjük Kertész Gabriella Ilona.
Érden lépett pályára a Szabó Tamás vezette II. osztályú mini (U13-as) „kék” gárda, s mindkét meccsét elveszítette. Előbb 66 perc alatt az UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A” csapatától kapott ki 3–0-ra, majd utána 79 perc alatt a házigazda érdi Delta Röplabda SE „narancs” együttesétől 3–1 arányban.
Eredmények: UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A”–Kasi „kék” 3–0 (21, 16, 22); Delta Röplabda SE „narancs”, Érd–Kasi „kék” 3–1 (–13, 12, 11, 6).
A Kasi USE „kék” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Kampf Gerda (csapatkapitány), Schludt Dorina, Beleznai Jázmin Valentin, Török Panka, Pelcz Lola, Balassa Mira, Széchenyi Krisztina Jázmin, Schell Nóra, Nyári Léna, Matics Kata, Hajmási Éda, Baráturi Maja Zselyke, az edzőjük Szabó Tamás.