KASI Röplabda utánpótlás sikerek: győzelmek és szoros csaták a bajnoki alapszakasz második körében

A KASI Röplabda utánpótlásának újabb mozgalmas fordulója zajlott le a hétvégén, ahol mind a serdülő, mind a mini korosztályban több izgalmas találkozót vívtak a kaposvári fiatalok. A serdülők Balatonfüreden, a minik pedig Kaposváron és Érden léptek pályára, változatos eredményekkel.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE serdülő csapata (U17) és mini együttesei (U13) is túl vannak a bajnoki alapszakasz második körén (harmadik és negyedik forduló).

SERDÜLŐK (U17)

Magabiztosan vette mindkét fellépését Balatonfüreden a Koczor-Meló Edina dirigálta II. osztályú serdülő (U17-es) „sárga” társulat. Előbb 58 perc alatt a UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A” csapatát, majd utána 66 perc alatt a házigazda balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia második számú együttesét győzték le szintén három játszmában.

Eredmények: Kasi USE „sárga”–UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE „A” 3–0 (14, 18, 9); Kasi USE „sárga”–Szent Benedek Röplabda Akadémia II., Balatonfüred 3–0 (16, 16, 24).

A Kasi USE „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Pabst Kamilla (csapatkapitány – liberó), Nock Rebeka, Schmidt Nóra, Takács Luca, Varga Laura, Surányi Teréz, Magyar Kata Krisztina, Márfi Réka, Horváth Ilona, Farkas Abigél Anna, Klikk Léna Róza, Bánki Dalma, Mátyási Zsófia (liberó), az edzőjük Koczor-Meló Edina.