Mind a négy fellépését behúzta a KASI

Budaörsön szólították pályára a Sipos Lili által vezényelt KASI I. osztályú junior (U20-as) „sárga” együttesét, amelyben szerepelt a nagy keret, a KNRFC három játékosa, a saját nevelésű Borhi Luca, valamint Horváth Lili és Kristóf Luca is. A kaposváriak előbb 56 perc alatt sima 3–0-ra verték a házigazda Budaörsi DSE csapatát, majd 91 percig tartó ütközetben négy játszmában bizonyultak jobbnak a Nyíregyházi Sportcentrumnál.

A kaposvári

Fotóillustráció: KASI

Eredmények:

KASI USE „sárga”–Budaörsi DSE 3–0 (18, 11, 15)

Kasi USE „sárga”–Nyíregyházi Sportcentrum 3–1 (–20, 22, 14, 18)

A KASI USE „sárga” I. osztályú junior (U20-as) csapata: Kalmár Lili Kata (csapatkapitány), Borhi Luca, Kristóf Luca, Horváth Lili, Bánki Dalma, Borovszky Dorottya, Kovács Krisztina Jázmin, Antal Boglárka, Závodny Dorka, Szeghy Zsanna, Pálfi Eszter (liberó), Vida Eszter Dorka (liberó), az edzőjük Sipos Lili.

KASI USE gyermek (U15)

Sümegen szerepelt a Márton-Hanusz Réka és Szabó Tamás edzőpáros vezette II. osztályú gyermek (U15-ös) „sárga” csapat, amely mindkét fellépését magabiztosan vette. A Dabroncot 52, a Tatabányai RSE „kék” egyletét pedig 57 perc alatt verték meggyőző játékkal egyaránt 3–0-ra.

Eredmények:

KASI USE „sárga”–Dabronc 3–0 (13, 17, 19)

KASI USE „sárga”–Tatabányai RSE „kék” 3–0 (15, 14, 6)