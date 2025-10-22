október 22., szerda

Retro

2 órája

Kaposvár belvárosában repesztettek Rothmerék

Címkék#Kaposvár#Ezüstpart#II Pannónia Kupa#Rothmer Balázs#bringa

Egy hétvége, amikor minden a kerékpársportól szólt Kaposváron. A II. Pannónia Kupa kerékpárversenyen a Rothmer-testvérek brillíroztak, arany- és ezüstéremmel örvendeztetve meg a somogyi szurkolókat.

Nagy Domokos

1992 tavaszán Kaposvár és környéke egy hétvégére újra a hazai kerékpársport központja lett. Ekkor rendezték meg második alkalommal a II. Pannónia Kupa kerékpárversenyt, amelyre szinte az egész ország megmozdult. Ott voltak a legnagyobb klubok, a teljes válogatott, és persze a somogyi különítményből, a kaposvári Furlan SC és a siófoki Ezüstpart SE versenyzői.

Több százan vettek részt a kaposvári kerékpárversenyen 1992-ben
A jövő bajnokai is tekertek a II. Pannónia Kupa kerékpárversenyen Kaposváron 1992-ben Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A kerékpárverseny hangulata ma is él az emlékekben

A szentbalázsi hegyiverseny embert próbáló körülményeket hozott mégis, a házigazdák fiatal tehetsége, Rothmer Balázs, parádés tekeréssel első helyen végzett a haladók között. Testvére, Rothmer Ákos, a serdülőknél pedig ezüstérmet szerzett.

Nemcsak a versenyzők száguldottak, hanem a nézők is Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A délutáni kritériumverseny Kaposvár utcáin igazi látványosság volt: a macskakő, a szurkolók sorfala, a kattogó láncok összhangja olyan hangulatot teremtett, amit ma már csak az emlékek őriznek. A Rothmer-testvérek itt is az élmezőnyben hajráztak, a győztessel azonos idővel értek célba.

Az utolsó méterek már a kitartásról szóltak. A versenyzők arcán fáradtság és az elszántság keveredett Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A vasárnapi országúti futam már csak a hab volt a tortán. A mezőny erős volt, de Rothmer Balázs a haladóknál megőrizte pozícióját, és ezzel megnyerte a II. Pannónia Kupát. Olyan bravúrt hajtott végre, amilyenre Somogyban akkor nem volt példa. Öccse, Rothmer Ákos, ezüsttel zárta a hétvégét, így a Rothmer név örökre beírta magát a kerékpársport történelmébe.

Három évtized telt el azóta, de aki ott volt, ma is emlékszik a pillanatra: a napsütésben csillogó acélvázakra, a rajtszámokat igazító bringásokra és a szurkolók biztatására.

 

 

