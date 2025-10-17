október 17., péntek

Kézilabda

Megismételnék a korábbi bravúrt a csurgói kézilabdázók

Címkék#bravúrt#Csurgói KK#Alem Toszkics#K&H Liga#kapusteljesítmény#CYEB Budakalász#kézilabda#Szeged

Nehéznek ígérkező összecsapás vár az egyre jobb formába lendülő Csurgói Kézilabda Klub alakulatára. A somogyiak az OTP Bank Pick Szeged otthonába látogatnak. A találkozó szombaton 17.45 órakor kezdődik.

Legutóbb hazai pályán győzött a Csurgói KK
Fotó: Szabados Árpád

A 19. fordulóból előrehozott mérkőzésen óriási bravúrral szerzett pontot a somogyi alakulat, miután 25–25-ös eredményt sikerült elérni a Szeged ellen. A pontszerzés lendületet adott a csurgóiaknak, következő összecsapáson 34–28-ra verték a CYEB Budakalászt. 
– Tudtuk, hogy kiváló edző által felkészített, jó csapat érkezik – nyilatkozta a meccset követő sajtótájékoztatón Alem Toszkics vezetőedző. – A legnagyobb problémánk az volt, hogy az előző heti pontszerzés után ne vegyük könnyelműen a találkozót. Szerencsére a jó kapusteljesítményhez jó védekezés is társult, és elöl is eredményesek voltak a fiúk. A Szeged-meccs előtti időszakban gödörben voltunk, de talán most ráléptünk a helyes útra.
 

 

