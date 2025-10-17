Megismételnék a korábbi bravúrt a csurgói kézilabdázók

Legutóbb hazai pályán győzött a Csurgói KK

Fotó: Szabados Árpád

A 19. fordulóból előrehozott mérkőzésen óriási bravúrral szerzett pontot a somogyi alakulat, miután 25–25-ös eredményt sikerült elérni a Szeged ellen. A pontszerzés lendületet adott a csurgóiaknak, következő összecsapáson 34–28-ra verték a CYEB Budakalászt.

– Tudtuk, hogy kiváló edző által felkészített, jó csapat érkezik – nyilatkozta a meccset követő sajtótájékoztatón Alem Toszkics vezetőedző. – A legnagyobb problémánk az volt, hogy az előző heti pontszerzés után ne vegyük könnyelműen a találkozót. Szerencsére a jó kapusteljesítményhez jó védekezés is társult, és elöl is eredményesek voltak a fiúk. A Szeged-meccs előtti időszakban gödörben voltunk, de talán most ráléptünk a helyes útra.

