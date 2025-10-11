október 11., szombat

Kézilabda

Először örülhetett győzelemnek a Csurgói KK csapata

Első győzelmét szerezte a Csurgói Kézilabda Klub együttese a K&H Ligában. Az ötödik forduló mérkőzésén a CYEB Budalakalász együttesét verték a somogyiak.

Átlépett a vendégeken a csurgói együttes Fotó: Szabados Árpád

Férfikézilabda K&H Liga – ötödik forduló:

Csurgói KK–CYEB-Budakalász 34–28 (16–14)
Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. V: Bóna, Földesi.
Csurgói KK: Váczi D. – Maracskó 2, Brajovics 4, Kiss B. 3, Rotim 4, Gábor M. 4, Bazsó. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Herceg 5, Alilovic 8 (2), Horváth P. 4, Pipp, Szűcs B., Németh B., Füstös B. Vezetőedző: Alem Toszkics.
Budakalász: Nagy T. – Szujó 1, Sinkovits 5 (1), Mátés 7 (2), Tyiskov 2, Dávid M., Polcar 5. Csere: Takács Á. (kapus), Zakor 3, Tájok, Hajdu 1 (1), Forgács, Fórizs 1, Száva 3. Vezetőedző: Csoknyai István.
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2, 14. p.: 8–6. 18. p.: 10–9. 24. p.: 12–10. 27. p.: 15-11. 34. p.: 20–17. 41. p.: 22–19. 54. p.: 30–25. 57. p.: 32–26
Kiállítások: 12, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4.
 

 

