Először örülhetett győzelemnek a Csurgói KK csapata

Átlépett a vendégeken a csurgói együttes Fotó: Szabados Árpád

Férfikézilabda K&H Liga – ötödik forduló:

Csurgói KK–CYEB-Budakalász 34–28 (16–14)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. V: Bóna, Földesi.

Csurgói KK: Váczi D. – Maracskó 2, Brajovics 4, Kiss B. 3, Rotim 4, Gábor M. 4, Bazsó. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Herceg 5, Alilovic 8 (2), Horváth P. 4, Pipp, Szűcs B., Németh B., Füstös B. Vezetőedző: Alem Toszkics.

Budakalász: Nagy T. – Szujó 1, Sinkovits 5 (1), Mátés 7 (2), Tyiskov 2, Dávid M., Polcar 5. Csere: Takács Á. (kapus), Zakor 3, Tájok, Hajdu 1 (1), Forgács, Fórizs 1, Száva 3. Vezetőedző: Csoknyai István.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2, 14. p.: 8–6. 18. p.: 10–9. 24. p.: 12–10. 27. p.: 15-11. 34. p.: 20–17. 41. p.: 22–19. 54. p.: 30–25. 57. p.: 32–26

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4.

