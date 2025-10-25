október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Elvesztette első hazai meccsét a bajnokságban a NEKA

Címkék#NEKA#akadémista#Gazsó Péter#Budai Farkasok-Rév#újonc#vendég#Nemzeti Kézilabda Akadémia#csapat

Vereséget szenvedett az első hazai bajnoki mérkőzésén Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, amely az újonc Budai Farkasok-Rév együttesét látta vendégül szombaton este Balatonbogláron.

Sonline.hu
Nem tudta otthon tartani a pontkoat az akadémista csapat Fotó: NEKA

Ahogy az várható volt, már az elején nagy csata alakult ki a pályán, aztán a nyolcadik perc legvégén villant a piros lap: Gazsó Pétert kiállították a játékvezetők – adta hírül a NEKA honlapja. Ezután is fej-fej mellett haladt a két csapat, s ennek megfelelően, az első félidő végén egál (12–12) volt az állás.

A fordulás után hamar elléptek hárommal a vendégek, s ezt a fórjukat egészen a 44. percig meg is tudtak tartani, ám Kovács Tamás találata után újra egyenlő (20–20) volt. Ezután kart karba öltve haladt a két egylet, a hajrához úgy érkeztünk, hogy a minimális fór (29–30) a Pest vármegyeieknél volt. Az utolsó két és fél percben aztán nem tudtunk ellenfelünk kapujába találni, így a Farkasok nyerték a mérkőzést.

A találkozó jegyzőkönyve: itt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu