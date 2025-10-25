Elvesztette első hazai meccsét a bajnokságban a NEKA

Nem tudta otthon tartani a pontkoat az akadémista csapat Fotó: NEKA

Ahogy az várható volt, már az elején nagy csata alakult ki a pályán, aztán a nyolcadik perc legvégén villant a piros lap: Gazsó Pétert kiállították a játékvezetők – adta hírül a NEKA honlapja. Ezután is fej-fej mellett haladt a két csapat, s ennek megfelelően, az első félidő végén egál (12–12) volt az állás.

A fordulás után hamar elléptek hárommal a vendégek, s ezt a fórjukat egészen a 44. percig meg is tudtak tartani, ám Kovács Tamás találata után újra egyenlő (20–20) volt. Ezután kart karba öltve haladt a két egylet, a hajrához úgy érkeztünk, hogy a minimális fór (29–30) a Pest vármegyeieknél volt. Az utolsó két és fél percben aztán nem tudtunk ellenfelünk kapujába találni, így a Farkasok nyerték a mérkőzést.

A találkozó jegyzőkönyve: itt