1 órája
Elvesztette első hazai meccsét a bajnokságban a NEKA
Vereséget szenvedett az első hazai bajnoki mérkőzésén Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, amely az újonc Budai Farkasok-Rév együttesét látta vendégül szombaton este Balatonbogláron.
Ahogy az várható volt, már az elején nagy csata alakult ki a pályán, aztán a nyolcadik perc legvégén villant a piros lap: Gazsó Pétert kiállították a játékvezetők – adta hírül a NEKA honlapja. Ezután is fej-fej mellett haladt a két csapat, s ennek megfelelően, az első félidő végén egál (12–12) volt az állás.
A fordulás után hamar elléptek hárommal a vendégek, s ezt a fórjukat egészen a 44. percig meg is tudtak tartani, ám Kovács Tamás találata után újra egyenlő (20–20) volt. Ezután kart karba öltve haladt a két egylet, a hajrához úgy érkeztünk, hogy a minimális fór (29–30) a Pest vármegyeieknél volt. Az utolsó két és fél percben aztán nem tudtunk ellenfelünk kapujába találni, így a Farkasok nyerték a mérkőzést.
A találkozó jegyzőkönyve: itt