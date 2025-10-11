Második diadalát aratta a NEKA női csapata

Remek teljesítménnyel nyer meccset idegenben a Nemzeti Kézilabda Akadémia Fotó: NEKA

K&H Női Kézilabda Liga, 5. forduló:

Dunaújvárosi KKA–Nemzeti Kézilabda Akadémia 21–27 (13–15)

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok; Vezette: Hajdu-Hársfalvi Zsófia és Mórocz Réka.

Dunaújvárosi KKA: Bartulovic – Horváth A. 3, Terzic, Kellermann 3 (1), Paróczky 3, De Abreu 6 (3), Török F. Cserék: Wéninger (kapus), Agócs 1, Román, Kerekes, Lakatos P., Fehér 3, Popovic 1, Luchies 1, Dobos. Vezetőedző: Zubai Gábor.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Németh Zs. – Szőke 2, Török F. 4, Szabó A. 5, Alaxai 2, Utasi 8, Berei 4 (2). Cserék: Csapó (kapus), Panyi 1, Sztankovics, Jelena, Ferenczy, Mihály 1, Mózsi. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteres: 6/4, illetve 5/4.

Kiállítás: 4, illetve 6 perc.

