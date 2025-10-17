október 17., péntek

Kézilabda

1 órája

Bravúros pontszerzés a PLER otthonában

Címkék#akadémista#Tóth Levente#PLER#K & H Liga#Sótonyi László#Nemzeti Kézilabda Akadémia#hátrány

Egy pontot szerzett miután 25–25-ös döntetlent ért el a PLER-Budapest otthonában a férfi kézilabda K&H Liga hatodik fordulójában a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata.

Sonline.hu

Mindkét együttes bravúros diadalokat követően találkozott egymással és ennek megfelelően nagy csatát is hozott az összecsapásuk.

Tóth Levente 7 gólig jutott Fotó: NEKA

A Sótonyi László vezetőedző által irányított akadémisták kiválóan rajtoltak. Egy-két góllal mindig az ellenfelük előtt jártak, sőt a 13. percben már 5–9-es űállást mutatott az eredményjelző. A félidő végéig megfelezte a különbséget a feljavuló hazai alakulat, így 13–15-el zárult a játékrész. A folytatásban ledolgozta hátrányát a PLER és fordítani tudott. A 22 gólnál percekre megakadó NEKA a végjátékra 25-22-es hátrányba került, ám nagy bravúrral mégis eljutott az egyenlítésig. Az akadémisták a győzelemért is támadhattak, ám az utolsó akciót kivédekezték a hazaiak.

A mérkőzés jegyzőkönyve: itt

 

