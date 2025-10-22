Érvényesítette a papírformát a DVSC a NEKA otthonában

Nem tudták szorossá tenni a meccset az akadémisták Fotó: NEKA

A Bajnokok Ligája hatodik fordulójában hazai pályán a Nemzeti Kézilabda Akadémia balatonboglári csarnokában lépett pályára Bakó Botond vezetőedző együttese. A sokkal erősebb debreceni csapat nem hagyott kétséget afelől, hogy melyik a jobb mérkőző fél. Ezzel együtt próbált helytállni a két csapat eddigi párharcaiban még soha pontot nemszerző NEKA. Huszonöt percig sikerült is tartani a lépést a vendégekkel, ekkor azonban ellépett a Csernyánszky és Toublanc vezette DVSC. A félidőben már öt góllal tartott előrébb a debreceni női együttes. A hajdúságiak számára innentől pedig már ténylegesen csak a különbség mértéke volt kérdéses. Végül közel húsz góllal, 36–17-re nyert a vendégcsapat.

A mérkőzés jegyzőkönyve: itt