Kézilabda

1 órája

Csurgói örömtánc a Fradi ellen

A második félidőben nyújtott kiváló játékával 27–22-re legyőzte a Ferencvárost a Csurgói KK a férfikézilabda K&H Ligában.

Sonline.hu
Megérdemelten ünnepeltek a csurgóiak Fotó: Szabados Árpád

Főleg a szünet után alkotott nagyot a somogyi csapat. A csurgói bajnokit jobban kezdte a fővárosi csapat, Kiss Bence több mint öt perc után szerezte az első csurgói találatot – számolt be róla az nso.hu. A hazaiak az első félidőben futottak az eredmény után, de egyenlíteni ekkor még nem tudtak. Bár a Ferencváros előnye négygólos is volt, a szünetben kettővel vezettek a vendégek (13–15). 21–21 után Domagoj Alilovic révén először vezetett a Csurgó, és a hazaiak játékosa négy perc alatt négyszer is eredményes volt, így a somogyiak az utolsó öt percre háromgólos előnnyel fordultak (25–22), és végül öt góllal nyerték meg a mérkőzést. Alilovic 8, Kiss Bence hat góllal vette ki a részét a sikerből.

A találkozó jegyzőkönyve: itt

 

