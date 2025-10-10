Az első szett az Újpesté lett, a többit viszont begyűjtöttük

Már csütörtökön elrajtolt a TippmixPro női Extraliga idei szezonja az MBH-Békéscsaba–Bp. Vasas SC (3–2) találkozóval. A pénteken este játszott KHG KNRC–Bp. Újpesti TE mérkőzés érdekessége volt, hogy a Kaposvár Arénában megint egymás ellen lépett pályára Bagyinka Fanni és a francia Bruna Pezelj, csak Bagyinka most kaposvári, Pezelj pedig fővárosi színekben.

A KHG KNRC az Újpest ellen aratott győzelmet a Kaposvár Arénában, látványos játékkal és hatalmas küzdelemmel indítva a szezont.

Fotó: Muzslay Péter

A KHG KNRC bravúros győzelmet aratott az Újpest ellen

A hazai idénynyitó úgy indult, mint egy rémálom. Már 4–0-ra ment az Újpest, amikor a hazaiak időt kértek. A folytatásban is a vendég fővárosi lila-fehéreknél volt az előny – ehhez kellett a sok kaposvári hiba is –, s bár a szett közepén sikerült egyetlen pontnyira felzárkózni (12–13), ezután megint csak újpesti pillanatok következtek.

A második felvonás – legalábbis jó ideig – a vendég fővárosiaké volt. Ekkor már rendre összeállt a kaposvári blokk, s láttunk formás és látványos támadásokat is. Bár kétszer is átvettük rövid időre a vezetést (9–8, majd 14–13), de az újpestiek irányították a játékot. 22–21 arányú vendég vezetésnél aztán Kalmár Viktóriát küldte a pályára Vincent Lacombe vezetőedző, aki elkezdett nyitni, s a szett végéig már nem is mozdult arról a helyről. Sőt, az ő remek ásznyitásával sikerült egyenlíteni.

A harmadik játékrészben is sokáig a vendégeknek állt a zászló; volt, amikor egymás után három nyitásunk is a hálóban akadt el. A francia mester, Vincent Lacombe nem is titkolta, hogy dühös a játékosaira, lévén nagy erővel a padlóhoz vágta a papírjait. A somogyi együttes azonban nem adta fel, a végsőkig küzdött. Előbb 16–16-nál, majd 22–22-nél – miután megint beállt Kalmár Viktória – érte utol ellenfelét a KHG KNRC, majd át is vette a vezetést. A lila-fehérek azonban egyenlíteni tudtak, ám az utolsó két pontot mi gyűjtöttük be.

A negyedik, utolsó felvonás is a szokásos koreográfia szerint alakult, vagyis szinte végig a vendégeknél volt az előny. Az utolsó pillanatokra aztán megint összekapta magát a társaság, s pontot tett a 102 percig tartó ütközet végére.