október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

25 perce

Az első szett az Újpesté lett, a többit viszont begyűjtöttük

Címkék#Kaposvár Arénában#győzelem#vendég#Kalmár Viktória

Fordulatos mérkőzéssel kezdte a szezont a kaposvári női röplabdacsapat. A KHG KNRC az Újpest ellen aratott győzelmet hazai pályán, a Kaposvár Arénában, hatalmas közönség előtt.

Már csütörtökön elrajtolt a TippmixPro női Extraliga idei szezonja az MBH-Békéscsaba–Bp. Vasas SC (3–2) találkozóval. A pénteken este játszott KHG KNRC–Bp. Újpesti TE mérkőzés érdekessége volt, hogy a Kaposvár Arénában megint egymás ellen lépett pályára Bagyinka Fanni és a francia Bruna Pezelj, csak Bagyinka most kaposvári, Pezelj pedig fővárosi színekben.

A KHG KNRC az Újpest ellen aratott győzelmet a Kaposvár Arénában, látványos játékkal és hatalmas küzdelemmel indítva a szezont.
A KHG KNRC az Újpest ellen aratott győzelmet a Kaposvár Arénában, látványos játékkal és hatalmas küzdelemmel indítva a szezont.
Fotó: Muzslay Péter

A KHG KNRC bravúros győzelmet aratott az Újpest ellen

A hazai idénynyitó úgy indult, mint egy rémálom. Már 4–0-ra ment az Újpest, amikor a hazaiak időt kértek. A folytatásban is a vendég fővárosi lila-fehéreknél volt az előny – ehhez kellett a sok kaposvári hiba is –, s bár a szett közepén sikerült egyetlen pontnyira felzárkózni (12–13), ezután megint csak újpesti pillanatok következtek.

A második felvonás – legalábbis jó ideig – a vendég fővárosiaké volt. Ekkor már rendre összeállt a kaposvári blokk, s láttunk formás és látványos támadásokat is. Bár kétszer is átvettük rövid időre a vezetést (9–8, majd 14–13), de az újpestiek irányították a játékot. 22–21 arányú vendég vezetésnél aztán Kalmár Viktóriát küldte a pályára Vincent Lacombe vezetőedző, aki elkezdett nyitni, s a szett végéig már nem is mozdult arról a helyről. Sőt, az ő remek ásznyitásával sikerült egyenlíteni.

A harmadik játékrészben is sokáig a vendégeknek állt a zászló; volt, amikor egymás után három nyitásunk is a hálóban akadt el. A francia mester, Vincent Lacombe nem is titkolta, hogy dühös a játékosaira, lévén nagy erővel a padlóhoz vágta a papírjait. A somogyi együttes azonban nem adta fel, a végsőkig küzdött. Előbb 16–16-nál, majd 22–22-nél – miután megint beállt Kalmár Viktória – érte utol ellenfelét a KHG KNRC, majd át is vette a vezetést. A lila-fehérek azonban egyenlíteni tudtak, ám az utolsó két pontot mi gyűjtöttük be.

A negyedik, utolsó felvonás is a szokásos koreográfia szerint alakult, vagyis szinte végig a vendégeknél volt az előny. Az utolsó pillanatokra aztán megint összekapta magát a társaság, s pontot tett a 102 percig tartó ütközet végére.

A mérkőzés pontkirálynője a brazil Franciane Richter lett kerek 20 ponttal. De a többi légiós is kitett magáért, lévén az ukrán Marta Fedyk, a brazil Roberta Dornelles Rabelo és az argentin Florencia Giorgi Maria együtt 35 pontot tett a közösbe. A Bp. Újpesti TE legponterősebb játékosa az előző szezonban még Kaposváron szerepelt francia Bruna Pezelj volt 16 szerzett pontjával.

Pénteken este a Kaposvár Arénában találkoztunk Godó Panna Tamarával és Kotormán Rékával, akik az előző szezonban még Kaposváron játszottak, most viszont mindketten a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatának a tagjai.

KHG Kaposvár–Bp. Újpesti TE 3–1 (–20, 22, 24, 23)

Kaposvár Aréna, 450 néző. Vezette: Horváth M., Tillmann Gy.

KHG Kaposvár: Bagyinka (3), Rabelo (11), Szerényi (6), Richter (20), Fedyk (14), Giorgi (10). Csere: Szerencsés M. (liberó), Johnson (2), Oliva (–), Kalmár V. (1), Horváth L. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Szabó Dávid.

Bp. Újpesti TE: Kucharska (2), Pezelj (16), Nacsa-Pekárik (12), Grafort (14), Bilusics (6), Ambrosio (9). Csere: Csere: Dömsödi (liberó), Tátrai (liberó), Davidovics (1). Vezetőedző: Alejandro Exeguiel Altamirano. Edző: Valics György és Karóczi Szabolcs.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 0–4, 3–4, 3–6, 6–10, 12–13, 12–16, 15–20, 20–24, 20–25 (24 perc).

2. játszma: 3–5, 4–8, 9–8, 9–11, 14–13, 14–16, 19–20, 21–22, 25–22 (25 perc).

3. játszma: 3–5, 5–10, 11–15, 16–16, 16–20, 22–22, 24–22, 24–24, 26–24 (27 perc).

4. játszma: 3–3, 3–7, 8–10, 12–12, 12–15, 18–18, 19–20, 20–21, 23–21, 24–23, 25–23 (26 perc).

Női röplabda: KHG-KNRC - UTE

Fotók: Muzslay Péter

 

  •  
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu