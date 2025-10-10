25 perce
Az első szett az Újpesté lett, a többit viszont begyűjtöttük
Fordulatos mérkőzéssel kezdte a szezont a kaposvári női röplabdacsapat. A KHG KNRC az Újpest ellen aratott győzelmet hazai pályán, a Kaposvár Arénában, hatalmas közönség előtt.
Már csütörtökön elrajtolt a TippmixPro női Extraliga idei szezonja az MBH-Békéscsaba–Bp. Vasas SC (3–2) találkozóval. A pénteken este játszott KHG KNRC–Bp. Újpesti TE mérkőzés érdekessége volt, hogy a Kaposvár Arénában megint egymás ellen lépett pályára Bagyinka Fanni és a francia Bruna Pezelj, csak Bagyinka most kaposvári, Pezelj pedig fővárosi színekben.
A KHG KNRC bravúros győzelmet aratott az Újpest ellen
A hazai idénynyitó úgy indult, mint egy rémálom. Már 4–0-ra ment az Újpest, amikor a hazaiak időt kértek. A folytatásban is a vendég fővárosi lila-fehéreknél volt az előny – ehhez kellett a sok kaposvári hiba is –, s bár a szett közepén sikerült egyetlen pontnyira felzárkózni (12–13), ezután megint csak újpesti pillanatok következtek.
A második felvonás – legalábbis jó ideig – a vendég fővárosiaké volt. Ekkor már rendre összeállt a kaposvári blokk, s láttunk formás és látványos támadásokat is. Bár kétszer is átvettük rövid időre a vezetést (9–8, majd 14–13), de az újpestiek irányították a játékot. 22–21 arányú vendég vezetésnél aztán Kalmár Viktóriát küldte a pályára Vincent Lacombe vezetőedző, aki elkezdett nyitni, s a szett végéig már nem is mozdult arról a helyről. Sőt, az ő remek ásznyitásával sikerült egyenlíteni.
A harmadik játékrészben is sokáig a vendégeknek állt a zászló; volt, amikor egymás után három nyitásunk is a hálóban akadt el. A francia mester, Vincent Lacombe nem is titkolta, hogy dühös a játékosaira, lévén nagy erővel a padlóhoz vágta a papírjait. A somogyi együttes azonban nem adta fel, a végsőkig küzdött. Előbb 16–16-nál, majd 22–22-nél – miután megint beállt Kalmár Viktória – érte utol ellenfelét a KHG KNRC, majd át is vette a vezetést. A lila-fehérek azonban egyenlíteni tudtak, ám az utolsó két pontot mi gyűjtöttük be.
A negyedik, utolsó felvonás is a szokásos koreográfia szerint alakult, vagyis szinte végig a vendégeknél volt az előny. Az utolsó pillanatokra aztán megint összekapta magát a társaság, s pontot tett a 102 percig tartó ütközet végére.
A mérkőzés pontkirálynője a brazil Franciane Richter lett kerek 20 ponttal. De a többi légiós is kitett magáért, lévén az ukrán Marta Fedyk, a brazil Roberta Dornelles Rabelo és az argentin Florencia Giorgi Maria együtt 35 pontot tett a közösbe. A Bp. Újpesti TE legponterősebb játékosa az előző szezonban még Kaposváron szerepelt francia Bruna Pezelj volt 16 szerzett pontjával.
Pénteken este a Kaposvár Arénában találkoztunk Godó Panna Tamarával és Kotormán Rékával, akik az előző szezonban még Kaposváron játszottak, most viszont mindketten a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatának a tagjai.
KHG Kaposvár–Bp. Újpesti TE 3–1 (–20, 22, 24, 23)
Kaposvár Aréna, 450 néző. Vezette: Horváth M., Tillmann Gy.
KHG Kaposvár: Bagyinka (3), Rabelo (11), Szerényi (6), Richter (20), Fedyk (14), Giorgi (10). Csere: Szerencsés M. (liberó), Johnson (2), Oliva (–), Kalmár V. (1), Horváth L. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Szabó Dávid.
Bp. Újpesti TE: Kucharska (2), Pezelj (16), Nacsa-Pekárik (12), Grafort (14), Bilusics (6), Ambrosio (9). Csere: Csere: Dömsödi (liberó), Tátrai (liberó), Davidovics (1). Vezetőedző: Alejandro Exeguiel Altamirano. Edző: Valics György és Karóczi Szabolcs.
A mérkőzés alakulása
1. játszma: 0–4, 3–4, 3–6, 6–10, 12–13, 12–16, 15–20, 20–24, 20–25 (24 perc).
2. játszma: 3–5, 4–8, 9–8, 9–11, 14–13, 14–16, 19–20, 21–22, 25–22 (25 perc).
3. játszma: 3–5, 5–10, 11–15, 16–16, 16–20, 22–22, 24–22, 24–24, 26–24 (27 perc).
4. játszma: 3–3, 3–7, 8–10, 12–12, 12–15, 18–18, 19–20, 20–21, 23–21, 24–23, 25–23 (26 perc).
Női röplabda: KHG-KNRC - UTEFotók: Muzslay Péter