Az Újpesttel kezdi a KHG KNRC az új bajnoki idényt

Az előző idényben szerepelt társaságból csupán hárman maradtak a KHG KNRC idei keretében, mégpedig Szerényi Gréta, Horváth Lili, valamint a saját nevelésű, még csak 17 éves Borhi Luca. A távozók helyére tízen érkeztek.

Jól sikerült a KHG KNRC felkészülése. Fotó: Muzslay Péter

A kaposváriaknak jól sikerült a nyári felkészülésük: hét előkészületi mérkőzést játszottak, s valamennyit megnyerték. Előbb a TippmixPro Extraligába nyáron feljutott Bp. Testnevelési Egyetem SE együttesét verték a Kaposvár Arénában (zárt kapus mérkőzésen) 3–1-re, majd utána a fővárosban is ugyanilyen arányban győztek. Aztán Szlovéniába, Nova Goricába utaztak, ahol a Hit Gen-I tornán a házigazdákat 3–0-ra, az ugyancsak szlovén Calcitot 2–1-re, végül pedig az olasz Ostianót 3–0-ra verték. A főpróbának szánt cseh TJ Sokol ellen 4–0, a másnapi (zárt kapus) visszavágón pedig 3–1 arányban nyertek.

Pénteken kezdi a szezont a KHG KNRC

A KHG KNRC pénteken 18 órakor mutatkozik be a Kaposvár Arénában, amikor is az Újpesti TE alakulata lesz az ellenfél. A fővárosi lila-fehér alakulat is alaposan átalakult a nyáron: az előző csapatból csupán hárman – Dömsödi Tamara, Ambrosio Melani és az idegenlégiós Lisania Grafort – maradt. A régiekhez csatlakozott a kanadai Sadie Dick feladó-átló, a francia Iva Davidovic szélső ütő (a francia Stella Calais csapatától érkezett), a horvát Mia Bilusics szélső ütő (az USA-ból jött) és a lengyel Sylwia Kucharska feladó, aki legutóbb a bolgár Levszki Szófia csapatával ezüstöt szerzett a bajnokságban és a kupában is. A francia Bruna Pezelj szélső ütőt Kaposváron is jól ismerik, lévén az előző bajnoki szezonban a somogyi megyeszékhelyen lett bajnoki bronzérmes és kupaezüstérmes. Ami a magyar játékosokat illeti, az egyaránt válogatott Fábián Fanny feladó és Nacsa-Pekárik Eszter center szülés után tér vissza; Fábián a bajnok Bp. Vasas-Óbuda, Nacsa-Pekárik pedig a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia színeiben játszott legutóbb. Ugyancsak Újpesten folytatja pályafutását a Szent Benedek Röplabda Akadémiától érkezett Szakály Stefánia center, valamint Tátrai Nikolett liberó, aki az elmúlt szezonban az MTK-nál volt másodedző. Új edző foglal helyet a kispadjukon is: az argentin Alejandro Altamirano az elmúlt szezonban Peruban dolgozott.