Röplabda

Az Újpesttel kezdi a KHG KNRC az új bajnoki idényt

Alaposan átalakult csapattal várja a péntek esti bajnoki rajtot a 2025/2026-os szezonban a kaposvári női röplabdacsapat. A KHG KNRC jó felkészülést zárt.

Fenyő Gábor

Az előző idényben szerepelt társaságból csupán hárman maradtak a KHG KNRC idei keretében, mégpedig Szerényi Gréta, Horváth Lili, valamint a saját nevelésű, még csak 17 éves Borhi Luca. A távozók helyére tízen érkeztek.

KHG KNRC
Jól sikerült a KHG KNRC felkészülése. Fotó: Muzslay Péter

A kaposváriaknak jól sikerült a nyári felkészülésük: hét előkészületi mérkőzést játszottak, s valamennyit megnyerték. Előbb a TippmixPro Extraligába nyáron feljutott Bp. Testnevelési Egyetem SE együttesét verték a Kaposvár Arénában (zárt kapus mérkőzésen) 3–1-re, majd utána a fővárosban is ugyanilyen arányban győztek. Aztán Szlovéniába, Nova Goricába utaztak, ahol a Hit Gen-I tornán a házigazdákat 3–0-ra, az ugyancsak szlovén Calcitot 2–1-re, végül pedig az olasz Ostianót 3–0-ra verték. A főpróbának szánt cseh TJ Sokol ellen 4–0, a másnapi (zárt kapus) visszavágón pedig 3–1 arányban nyertek.

Pénteken kezdi a szezont a KHG KNRC

A KHG KNRC pénteken 18 órakor mutatkozik be a Kaposvár Arénában, amikor is az Újpesti TE alakulata lesz az ellenfél. A fővárosi lila-fehér alakulat is alaposan átalakult a nyáron: az előző csapatból csupán hárman – Dömsödi Tamara, Ambrosio Melani és az idegenlégiós Lisania Grafort – maradt. A régiekhez csatlakozott a kanadai Sadie Dick feladó-átló, a francia Iva Davidovic szélső ütő (a francia Stella Calais csapatától érkezett), a horvát Mia Bilusics szélső ütő (az USA-ból jött) és a lengyel Sylwia Kucharska feladó, aki legutóbb a bolgár Levszki Szófia csapatával ezüstöt szerzett a bajnokságban és a kupában is. A francia Bruna Pezelj szélső ütőt Kaposváron is jól ismerik, lévén az előző bajnoki szezonban a somogyi megyeszékhelyen lett bajnoki bronzérmes és kupaezüstérmes. Ami a magyar játékosokat illeti, az egyaránt válogatott Fábián Fanny feladó és Nacsa-Pekárik Eszter center szülés után tér vissza; Fábián a bajnok Bp. Vasas-Óbuda, Nacsa-Pekárik pedig a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia színeiben játszott legutóbb. Ugyancsak Újpesten folytatja pályafutását a Szent Benedek Röplabda Akadémiától érkezett Szakály Stefánia center, valamint Tátrai Nikolett liberó, aki az elmúlt szezonban az MTK-nál volt másodedző. Új edző foglal helyet a kispadjukon is: az argentin Alejandro Altamirano az elmúlt szezonban Peruban dolgozott.

– Csak most kezdődik a szezon; nem vagyunk még teljesen tökéletesek, de egyik csapat sem az. Jó együttesünk van, harcra készek a játékosok, de nagy szükség lesz majd a szurkolóink buzdítására – mondta Vincent Lacombe, a KHG KNRC francia mestere.

A KHG KNRC az első három bajnokiját hazai környezetben játssza: a jövő héten szombaton (17 óra) a „kis” Vasast, majd október 24-én, pénteken (18 óra) a Bp. Vasas-Óbuda csapatát fogadják.

A KHG KNRC játékoskerete: Bagyinka Fanni, Kalmár Viktória, Kristóf Luca – feladók; Franciane Richter (bazil), Alyvia Johnson (amerikai) – feladó átlók; Borhi Luca, Giovanna Oliveira (brazil), Marta Fedyk (ukrán), Roberta Rabelo (brazil) – szélső ütők; Szerényi Gréta, Horváth Lili, Florencia Giorgi (argentin) – centerek; Szerencsés Mimi – liberó.

  • Érkeztek (10): Kalmár Viktória (Diósgyőri VTK), Bagyinka Fanni (Bp. Újpesti TE), Kristóf Luca (Veszprém RC) – feladók; Franciane Richter (brazil, Pinheiros), Alyvia Johnson (amerikai, William Penn University/egyetemi bajnokság) – feladó átlók; Giovanna Oliveira (brazil – legutóbb Brazíliában játszott), Marta Fedyk (ukrán – legutóbb Kazahsztánban játszott), Roberta Rabelo (brazil, Targoviste – Románia) – szélső ütők; Florencia Giorgi (argentin – legutóbb Spanyolországban játszott) – center; Szerencsés Mimi (legutóbb Gödöllőn játszott) – liberó.
  • Távoztak (10): Kotormán Réka, Andrea Tsevatona (bolgár) – feladók; Milica Tosics (szerb) –  feladó átló; Godó Panna Tamara, Thana Fayad (kanadai), Bruna Pezelj (francia) – szélső ütők; Tijana Jovanovics (szerb), Thamiere Silva De Mello (brazil) – centerek; Rády Boglárka, Nagy-Hegyesi Réka – liberók.

 

