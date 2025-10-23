Jön a bajnok és kupagyőztes Vasas Óbuda

A TippmixPro női Extraligában a házigazda kaposváriak előbb az Újpestet, majd a „kis” Vasast verték 3–1-re, míg a 10-szeres bajnok és 17-szeres Magyar Kupa-győztes Vasas Óbuda előbb a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia, majd utána az újonc Bp. Testnevelési Egyetem SC csapatát verte magabiztosan szettveszteség nélkül. A KHG KNRC-nek a 2025/2026-os idényben ez lesz a harmadik hazai bajnokija, a Vasas Óbudának pedig a harmadik idegenbeli fellépése.

A Vasas Óbudát fogadja pénteken a KHG KNRC

Fotó: Muzslay Péter

A nyáron mindkét csapat alaposan átalakult és kicserélődtek a játékosai. A fővárosiaknak négy külföldi légiósuk van: Carolina Leite maradt, akihez most nyáron csatlakozott Karin Sunderlikova, Ajiri Ohwobete Michelle és Vilvert Joaquim Adriani. Utóbbi játékos neve nem cseng ismeretlenül, lévén a 2023/2024-es szezonban Kaposváron játszott a brazil röplabdázó. A magyar mag mindegyik tagja volt már válogatott. A Wiesbadenből hazatért Kiss Gréta 45, Glemboczki Zóra 28, Szalai Anna 14, Fekete Fanni 13, Papp Orsolya 12, Juhár Dalma 11, Boskó Ágnes pedig 10 alkalommal szerepelhetett címeres mezben. Ne lepődjünk meg, ha pénteken este a Kaposvár Arénában újra találkozunk az egy hete látott „kis” Vasas három tagjával, nevezetesen Csereklye Zsófiával, Zsombók Eszterrel és Sinka Dalmával. Ők ugyanis átjátszhatnak, s mindhárman utánpótlás-válogatottak; a Vasas Óbuda játékosaival együtt összesen 168 alkalommal voltak korosztályos válogatottak.

Megszakította a Vasas veretlenségét a KHG KNRC

Az előző bajnoki szezonban a magyar csapatok közül egyedül csak a kaposváriak tudták legyőzni a Vasas Óbudát – ez egészen pontosan 2025 március 21-én a bajnoki elődöntő második hazai felvonásán törtért – , pontot téve így a 27 hónapon és 64 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatukra. Mind a két társulat nagyon készül a péntek esti kaposvári csatára, s ennek mi, nézők lehetünk a legnagyobb nyertesei. Bízunk benne, hogy sokan biztatják majd a KHG KNRC társulatát.