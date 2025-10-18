október 18., szombat

Röplabda

52 perce

A Vasas is fejet hajtott a Kaposvár Arénában

A Kaposvár Arénában 450 néző előtt aratott 3–1-es győzelmet a somogyi női röplabdacsapat a fővárosi Vasas ellen. A KHG KNRC ezúttal magabiztos támadójátékkal és lendületes nyitásokkal bizonyította, hogy hazai pályán nehéz ellenfél bárki számára.

A két válogatott játékossal felálló fiatal Bp. Vasas SC – Kiss Nóra 12, Kiss Lilla pedig 10 alkalommal ölthette magára a címeres mezt – eleinte partiban volt a házigazda kaposvári együttessel. 9–9-es állásnál aztán Bagyinka Fanni nyithatott, s ellépett ellenfelétől a KHG KNRC. 17–12 arányú hazai vezetésnél már másodszor kért időt a vendég fővárosi piros-fehérek mestere, Kőnig Gábor, de csak még tovább nőtt a különbség a két csapat között.

A KHG KNRC 3–1-re nyert a Kaposvár Arénában a Bp. Vasas SC ellen, remek teljesítménnyel és 23 pontos Rabelóval az élen.
Fotó: Muzslay Péter

KHG KNRC legyőzte a Vasast Kaposváron

A második játékrész eleje a Vasasé volt, azonban 11–11-nél befogta ellenfelét a KHG KNRC alakulata. Sok hiba csúszott mindkét csapat játékába, azonban a kaposváriak eredményesebben és pontosabban támadtak, így ezt a felvonást is magabiztosan nyolc ponttal nyerték.

A harmadik szettben is 11–11-nél érte utol a Vasast a kaposvári csapat. Ezután viszont a vendég piros-fehérek játszottak magabiztosan. A házigazda somogyiak francia mestere, Vincent Lacombe többször is kérhetett volna időt, de egyszer sem tette meg. Talán úgy gondol(hat)ta, hogy a játékosai fejben helyre rakják a történteket, s inkább nem avatkozik közbe.

A negyedik, utolsó játszmában végig a KHG KNRC irányította a játékot, az első pillanattól kezdve ők vezettek. Ebben a felvonásban Richter termelte a pontokat, majd a szintén brazil Rebalo váltotta. A végén ugyan a vendégek három játszma- és egyben mérkőzéslabdát is hárítottak, de ez édes kevés volt ahhoz, hogy újabb szettet fogjanak.

A 89 percig tartó mérkőzés pontkirálynője a brazil Roberto Dornelles Rabelo volt 23 ponttal; ennél csupán eggyel szerzett kevesebbet honfitása, Franciane Richter. Folytatás a jövő héten pénteken este 18 órakor szintén a Kaposvár Arénában, amikor is a bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Vasas Óbuda lesz az ellenfél.

Női Röplabda Extraliga: KHG-KNRC - Vasas SC

Fotók: Muzslay Péter

 

KHG KNRC–Bp. Vasas SC 3–1 (17, 17, –19, 22)

Kaposvár Aréna, 450 néző. Vezette: dr. Árpás K., Barabás B.

KHG KNRC: Bagyinka (3), Rabelo (23), Szerényi (6), Richter (22), Fedyk (10), Giorgi (7). Csere: Szerencsés M. (liberó), De Oliveira (3), Johnson (1), Kalmár V. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Szabó Dávid.

Bp. Vasas SC: Kiss N. (4), Kiss L. (12) Zsombók A. (8), Zsombók E. (14), Botyánszki (10), Csereklye (11). Csere: Stankovics (liberó), Mihálszki (–), Butor (–). Vezetőedző: Kőnig Gábor. Edző: Nagy Fanni Boglárka.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–4, 9–9, 14–9, 15–11, 20–13, 24–16, 25–17 (22 perc).

2. játszma:  4–5, 8–10, 11–11, 15–12, 20–14, 23–17, 25–17 (21 perc).

3. játszma: 4–5, 8–10, 11–11, 12–15, 12–18, 14–20, 16–24, 19–25 (21 perc).

4. játszma: 5–1, 8–2, 10–7, 15–12, 20–17, 24–19, 25–22 (25 perc).

