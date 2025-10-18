A Vasas is fejet hajtott a Kaposvár Arénában

A két válogatott játékossal felálló fiatal Bp. Vasas SC – Kiss Nóra 12, Kiss Lilla pedig 10 alkalommal ölthette magára a címeres mezt – eleinte partiban volt a házigazda kaposvári együttessel. 9–9-es állásnál aztán Bagyinka Fanni nyithatott, s ellépett ellenfelétől a KHG KNRC. 17–12 arányú hazai vezetésnél már másodszor kért időt a vendég fővárosi piros-fehérek mestere, Kőnig Gábor, de csak még tovább nőtt a különbség a két csapat között.

A KHG KNRC 3–1-re nyert a Kaposvár Arénában a Bp. Vasas SC ellen, remek teljesítménnyel és 23 pontos Rabelóval az élen.

Fotó: Muzslay Péter

KHG KNRC legyőzte a Vasast Kaposváron

A második játékrész eleje a Vasasé volt, azonban 11–11-nél befogta ellenfelét a KHG KNRC alakulata. Sok hiba csúszott mindkét csapat játékába, azonban a kaposváriak eredményesebben és pontosabban támadtak, így ezt a felvonást is magabiztosan nyolc ponttal nyerték.

A harmadik szettben is 11–11-nél érte utol a Vasast a kaposvári csapat. Ezután viszont a vendég piros-fehérek játszottak magabiztosan. A házigazda somogyiak francia mestere, Vincent Lacombe többször is kérhetett volna időt, de egyszer sem tette meg. Talán úgy gondol(hat)ta, hogy a játékosai fejben helyre rakják a történteket, s inkább nem avatkozik közbe.

A negyedik, utolsó játszmában végig a KHG KNRC irányította a játékot, az első pillanattól kezdve ők vezettek. Ebben a felvonásban Richter termelte a pontokat, majd a szintén brazil Rebalo váltotta. A végén ugyan a vendégek három játszma- és egyben mérkőzéslabdát is hárítottak, de ez édes kevés volt ahhoz, hogy újabb szettet fogjanak.

A 89 percig tartó mérkőzés pontkirálynője a brazil Roberto Dornelles Rabelo volt 23 ponttal; ennél csupán eggyel szerzett kevesebbet honfitása, Franciane Richter. Folytatás a jövő héten pénteken este 18 órakor szintén a Kaposvár Arénában, amikor is a bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Vasas Óbuda lesz az ellenfél.