Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

Kilenc emberrel nyert a Babócsa

A harmadik vonalban az éllovas és még mindig százszázalékos házigazda Babócsa úgy verte a Csokonyavisontát, hogy már 2–1-re vezettek, amikor az utolsó bő negyedórában kiállított a spori két hazai játékost.

A 9. forduló eredményei

Karád–Iharosberény 6–1 (2–1)

Gólszerzők: Huber D. 2 (a 34. percben és a 45. percben), Szűcs J. 3 (a 64. percben, a 73. percben és a 82. percben), Madarász B. (a 72. percben), illetve Nagy Sz. (a 20. percben).

 

Fonyód–Balatonberény 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Mezriczki Z. (a 8. percben – 11-esből), Németh Á. (a 60. percben), Mák P. (a 90+3. percben).

 

Somogyjád–Mike 5–3 (1–2)

Gólszerzők: Szaka B. 2 (a 10. percben és az 51. percben), Kis-Gál D. (a 48. percben), Fehér J. (a 85. percben), Regenyei B. (a 88. percben), illetve Kohán I. 2 (a 4. percben és a 72. percben), Kozma I. (a 19. percben).

 

Kaposmérő II.–Kéthely 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Bartos J. (a 17. percben), Papp M. (a 63. percben), Török B. (a 78. percben), illetve Csegzi Zs. (a 21. percben).

 

Balatonboglár–Kaposfő 3–1 (0–0)

Gólszerzők: Kiss L. 2 (a 76. percben és a 86. percben), Graszl N. (a 90. percben), illetve Varga A. (a 81. percben).

 

Babócsa–Csokonyavisonta 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Orsós R. (a 24. percben), Talpas M. (a 67. percben), illetve Danóczi Z. (a 76. percben).

Kiállítva: Pandur Á. (Babócsa) a 73. percben, Cziráki M. (Babócsa) a 75. percben.

 

Szabás–Berzence 0–7 (0–3)

Gólszerzők: Sánta B. 2 (a 8. percben és a 19. percben), Tóth Cs. 3 (a 26. percben, a 47. percben és az 59. percben), Varga Zs. (a 68. percben), Tóth P. (a 83. percben).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 13 gól; 2–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Bartos József (Kaposmérő II.) 10 gól; 4. Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 5. Tóth Csaba Imre (Berzence) 8 gól; 6–10. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár), Török Zoltán (Szabás), Orsós Róbert (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Kozma István (Mike) 7 gól.

