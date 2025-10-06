október 6., hétfő

Asztalitenisz

1 órája

Kiütötték a Bonyhádot a kaposváriak

Címkék#Dani Róbert#Major Ferenc#Fekete Zsuzsanna#Kaposvári AC

Fenyő Gábor

Egymás után harmadszor is idegenben, ezúttal Bonyhádon lépett fel az NB III. Dél-Dunántúl csoportban érdekelt Kaposvári AC alakulata. A betegséggel bajlódó Major Ferenc újra visszatért a (kétszeres) bajnokcsapatba, így nagyon erős felállásban szerepelt a kaposvári együttes. Mint ahogy az előző két fordulóban, ezúttal sem volt szemernyi esélyük sem a lelkes házigazda bonyhádi együttesnek. A két csapat közti különbséget jól mutatja, hogy a hazaiak mindössze csak három szettet tudtak megnyerni.
A negyedik fordulóban már hazai környezetben szerepelhet a Kaposvári AC: október 18-án, szombaton a Mohácsi TE 1888 második számú alakulata vendégeskedik majd a somogyi megyeszékhelyen.

Bonyhád Vasas AC II.–Kaposvári AC 0:18

A győztesek: Fekete Zsuzsanna 4, Márton Kornél 4, Dani Róbert 4, Major Ferenc 4, valamint a Fekete Zsuzsanna, Márton Kornél és a Dani Róbert, Major Ferenc páros.

