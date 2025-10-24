október 24., péntek

Röplabda

22 perce

A Vasas nyerte a kaposvári csatát

A Vasas Óbuda együttese nyerte 74 perc alatt 3–0-ra a Kaposvár Arénában rendezett TippmixPro női Extraliga péntek esti rangadóját. A KHG KNRC csak az utolsó szettben tudta megszorongatni ellenfelét.

Fenyő Gábor

Az első két kör után a házigazda KHG KNRC és a bajnoki címvédő és kupagyőztes Vasas Óbuda is veretlenül állt, vagyis törvényszerű volt, hogy csak az egyik csapat örülhet majd a meccs végén. Végül aztán a fővárosi piros-kékek ünnepelhettek, akik a korábbi két találkozójukhoz hasonlóan most sem veszítettek játszmát.

KHG KNRC a Vasast fogadta
Hazai pályán kapott ki a KHG KNRC csapata
Fotó: Muzslay Péter

A találkozó elején még tartotta a lépést ellenfelével a kaposvári együttes, aztán egyre jobban elléptek a vendég piros-kékek, s magabiztosan kerek 10 pontnyi különbséggel húzták be a nyitójátszmát. Ekkor Karin Sunderlikova ontotta a pontokat; csak ekkor kilencet jegyzett, akivel a brazil Franciane Richter próbálta felvenni a versenyt. Ő hatot szerzett, míg csapattársai együttesen három pontot hoztak össze.
A második felvonásban is a Vasas Óbuda irányította a játékot, de már nem volt akkora különbség a két társaság között. A házigazda kaposváriaknál a másik brazil légiós, Roberta Dornelles Rabelo jeleskedett, de egymaga kevés volt a Kiss Gréta, Ajiri Ohwobete Michelle és a 2023/2024-es szezonban még Kaposváron játszott, ugyancsak brazil Joaquim Adriani Vilvert alkotta trió ellen.
A harmadik, utolsó játékrészben gyorsan meglépett öt ponttal a fővárosi együttes, s ezt az előnyét jó darabig őrizte is. A szett második felében kezdte meg a felzárkózást a Richter, Rabelo páros vezényelte KHG KNRC, és sikerült egyetlen pontnyira (22–23) megközelíteni ellenfelüket. A végjátékban azonban a Vasas Óbuda összpontosított jobban.
A 74 percig tartó péntek esti kaposvári összecsapás pontkirálya Karin Sunderlikova volt 16 ponttal. A házigazda kaposváriaknál a brazil Franciane Richter 14, honfitársa, Roberta Dornelles Rabelo pedig 12 pontig jutott.

Női röplabda: KHG-KNRC–Vasas Óbuda

Fotók: Muzslay Péter

TippmixPro női Extraliga, 6. forduló

KHG KNRC–Vasas Óbuda 0–3 (–15, –20, –22)

Kaposvár Aréna, 800 néző. Vezette: Szabó P., Bátkai-Katona Á.
KHG KNRC: Bagyinka (–), Rabelo (12), Szerényi (3), Richter (14), Fedyk (6), Giorgi (4). Csere: Szerencsés M. (liberó 1), Horváth L. (–), Kalmár V. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Szabó Dávid.
Vasas Óbuda: Leite (3), Kiss G. (9), Papp O. (6), Sunderlikova (16), Ajiri (10), Vilvert (10). Csere: Juhár (liberó), Boskó (–), Fekete F. (–), Zsombók E. (1). Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos. Edző(k): Karmen Kocar és Szabó György.
A mérkőzés alakulása.

  1. játszma: 0–2, 3–3, 3–5, 6–10, 9–15, 12–20, 14–24, 15–25 (20 perc).
  2. játszma: 3–3, 3–7, 6–10, 10–15, 13–17, 14–20, 19–24, 20–25 (26 perc).
  3. játszma: 0–5, 5–10, 10–15, 17–20, 19–21, 22–23, 22–25 (28 perc).
