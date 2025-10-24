A Vasas nyerte a kaposvári csatát

Az első két kör után a házigazda KHG KNRC és a bajnoki címvédő és kupagyőztes Vasas Óbuda is veretlenül állt, vagyis törvényszerű volt, hogy csak az egyik csapat örülhet majd a meccs végén. Végül aztán a fővárosi piros-kékek ünnepelhettek, akik a korábbi két találkozójukhoz hasonlóan most sem veszítettek játszmát.

Hazai pályán kapott ki a KHG KNRC csapata

Fotó: Muzslay Péter

A találkozó elején még tartotta a lépést ellenfelével a kaposvári együttes, aztán egyre jobban elléptek a vendég piros-kékek, s magabiztosan kerek 10 pontnyi különbséggel húzták be a nyitójátszmát. Ekkor Karin Sunderlikova ontotta a pontokat; csak ekkor kilencet jegyzett, akivel a brazil Franciane Richter próbálta felvenni a versenyt. Ő hatot szerzett, míg csapattársai együttesen három pontot hoztak össze.

A második felvonásban is a Vasas Óbuda irányította a játékot, de már nem volt akkora különbség a két társaság között. A házigazda kaposváriaknál a másik brazil légiós, Roberta Dornelles Rabelo jeleskedett, de egymaga kevés volt a Kiss Gréta, Ajiri Ohwobete Michelle és a 2023/2024-es szezonban még Kaposváron játszott, ugyancsak brazil Joaquim Adriani Vilvert alkotta trió ellen.

A harmadik, utolsó játékrészben gyorsan meglépett öt ponttal a fővárosi együttes, s ezt az előnyét jó darabig őrizte is. A szett második felében kezdte meg a felzárkózást a Richter, Rabelo páros vezényelte KHG KNRC, és sikerült egyetlen pontnyira (22–23) megközelíteni ellenfelüket. A végjátékban azonban a Vasas Óbuda összpontosított jobban.

A 74 percig tartó péntek esti kaposvári összecsapás pontkirálya Karin Sunderlikova volt 16 ponttal. A házigazda kaposváriaknál a brazil Franciane Richter 14, honfitársa, Roberta Dornelles Rabelo pedig 12 pontig jutott.