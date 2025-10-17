október 17., péntek

Kosárlabda

Meglepetést okoznának Fehérváron a kaposvári kosárlabdázók

Újabb – igencsak nehéznek ígérkező – idegenbeli meccsre készül a somogyi együttes az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság 4. fordulójában. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata az Alba Fehérvárhoz látogat. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik.

Kun Zoltán
LANG4821
Mylik Wilson (a labdával) kiváló formában játszik 
Fotó: Lang Róbert

Jól kezdtek a fehérváriak, Sopronban nyertek 98–90-re. Aztán a DEAC volt kénytelen vesztesen távozni az Alba otthonából. Az Alba legutóbb 94–87-re kikapott Pakson és a harmadik helyen állva várják a folytatást. A fejér megyeieknél kiemelkedő teljesítményt nyújtott eddig az amerikai Isaiah Jewels Bigelow, aki az NB I/A csoportos bajnokság eddigi egyik legjobb lepattanózója. A kaposváriaknak pedig pont ez volt az egyik olyan terület, ahol talán a legtöbb gondjuk akadt. A legutóbbi, Honvéd elleni hazai győztes találkozón aztán sikerült előre lépni, csakúgy mint a távoli dobások hatékonyságában is. Ez kiemelten fontos tényező lehet Székesfehérváron is. 

 

