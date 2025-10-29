október 29., szerda

Olimpikonok a kaposvári birkózó bemutatón

Negyedik állomásához érkezett a KIMBA Országjáró Turné, amely ezúttal Kaposváron várta a fiatal birkózókat. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Kaposváron tartott eseményén több mint negyven gyerek és számos szülő vett részt.

Sonline.hu

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szeptemberben országjáró turnét indított, hogy a sportág szereplői, fiatal tehetségek, edzők és szülők egyaránt megismerhessék az akadémia szemléletét, működését és céljait. Az eseménysorozat negyedik állomása október 27-én Kaposváron volt, ahol több mint negyven ifjú birkózó és számos érdeklődő szülő gyűlt össze a városi sportcsarnokban.

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai program Kaposváron
Módos Péter (jobbról az első) gyakorlati edzést tartott, Lőrincz Tamás (jobbról a második) pedig a KIMBA képzési rendszerét és filozófiáját mutatta be Fotó: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia

A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia nem csak egy akadémia

Az akadémia szakmai igazgatója, Lőrincz Tamás olimpiai bajnok és Szabó László, a KIMBA operatív igazgatója mutatták be az intézmény filozófiáját, képzési rendszerét és jövőképét. A program egyik legizgalmasabb része a Módos Péter által tartott gyakorlati edzés volt, ahol a gyerekek testközelből tapasztalhatták meg, milyen légkörben zajlanak a KIMBA-nál a tréningek. A fiatalok lelkesen, fegyelmezetten és óriási energiával dolgoztak, miközben a lelátón szülők és edzők figyelték az eseményeket.

– A célunk, hogy minden régióban érezzék: a KIMBA nemcsak egy akadémia, hanem a magyar birkózás közösségének része. Szeretnénk személyesen találkozni azokkal, akik nap mint nap dolgoznak a gyerekekkel, és megmutatni, hogyan tudjuk őket közösen segíteni az úton– hangsúlyozta Lőrincz Tamás.

A kaposvári eseményen nemcsak a sportág alapjairól és az edzésmódszertanról esett szó, hanem a szemléletformálásról is. A szakmai igazgató kiemelte: a KIMBA számára legalább olyan fontos a személyiségfejlesztés, mint a sporteredmény. A program során bemutatták az akadémia által kínált tanulmányi és sportösztöndíj-lehetőségeket, az infrastruktúrát, valamint azt a komplex támogatási rendszert, amely a fiatalok fejlődését segíti. A turné célja az, hogy hidat építsenek az egyesületek, az edzők és az akadémia között.

A gyakorlati bemutató során Módos Péter, olimpiai- világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó irányította az edzést. A program nem csupán technikai gyakorlatokat tartalmazott, hanem játékos, korosztályhoz igazított feladatokat is. A fiatalok a szőnyegen fegyelmezetten, ugyanakkor felszabadultan dolgoztak, és szemmel láthatóan élvezték, hogy egy olimpiai bajnok és egy világklasszis sportoló irányítja őket.

A KIMBA Országjáró Turné záróállomása november 10-én Cegléd lesz, az eseménysorozat pedig a november 29-i akadémiai felvételivel ér véget. Ezt követően a szakemberek kiértékelik az országjárás tapasztalatait, és beépítik azokat a jövő évi toborzási és képzési programokba.

 

