Az NBC-kupa után a Szeged ellen is remekelnének a kaposvári tekések

A Szeged csak úgy, mint az Investment Közutasok Kaposvári TK öt győzelemmel és egy vereséggel állnak a bajnoki tabellán, azaz, amelyik fél nyer, lépéselőnybe kerül. Az alföldiek az egyetlen vereségüket hazai pályán szenvedték el (2–6; 3633–3660), az ellenfél pedig a listavezető, még százszázalékos Zalaegerszegi TK volt. A többi találkozójukon érvényesítették a papírformát és két ponttal gazdagodtak. A legjobb átlaga Karsai Lászlónak van (612), őt Jovetic Milan (608 fa) és Molnár Pál (601 fa) követi. A legtöbb fát, 3633-at pont a fentebb már említett ZTK elleni összecsapáson dobták.

Juhász Bence jó játékára is szükség van ahhoz, hogy az Investment Közutasok Kaposvári TK legyőzze a Szegedet

Fotó: Lang Róbert

A kaposváriak egy kiváló NBC-kupa szereplésen vannak túl, hiszen a Münchenben rendezett megméretésen ezüstérmet szereztek, s ezzel kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligájára. Azt több játékos is kiemelte a nemzetközi kupakaland után, hogy még jobban összekovácsolódott a társaság, azaz még tovább erősödött az amúgy is kiváló csapategység. Szükség is lesz az összetartásra, illetve a kiváló formára, hiszen nagyon erős együttes az alföldi. Mindenkinek a maximumot kell kihoznia magából, ha győztesen akarják elhagyni az investmentesek a játékteret.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a is otthon játszik

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a Halogy SE gárdáját fogadja szombaton, 10 órától az NB II. Nyugati csoportjában. A házigazda őrzi makulátlan mérlegét, s abban bíznak a kaposváriak, hogy a hetedik forduló után már tizennégy egység áll majd a nevük mellett.