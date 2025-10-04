7 órája
A Köfém ellen térhetnek vissza a győztes útra
Szombaton, 14 órától a Köfém SC együttesét látja vendégül az Investment Közutasok Kaposvári TK I. a férfi teke Szuperliga ötödik fordulójában. A somogyiak második számú csapata, az Investment Közutasok Kaposvári TK II. szombaton, 10 órától fogadja a Lauf-B TK egyletét.
A székesfehérváriak két-két győzelemmel és vereséggel, négy megszerzett ponttal a tabella hatodik helyén állnak. A Köfém SC a harmadik játéknapon Herenden nyert, majd a negyediken Fejér vármegyében verte meg a Sztanki OBSE társulatát. A legjobb átlagot Czeilinger Gábor Mihály (619 fa) hozza, őt Kéri-Kineth Sándor (611 fa) és Molnár Balázs (588 fa) követi. A legtöbb fát, 3545-öt – ebben a szezonban – a Szank ellen érték el. Az Investment Közutasok Kaposvári TK legutóbb elszenvedte első vereségét a legfelsőbb osztályban, a Botházy Péter edző vezette együttes hatalmas csatában maradt alul Szentgotthárdon, mindössze három fa döntött a vasiak javára.
Ahogy a mérkőzés után Nagy Gergő fogalmazott, nem történt tragédia, mennek tovább, küzdenek a céljaikért.
– Túl kell lépni a múlt heti vereségen, s csak az előttünk álló feladatokra szabad koncentrálni – hangsúlyozta Pintér Károly. – Vissza kell térnünk a győztes útra, hiszen hamarosan itt van az NBC-kupa.
Pintér Károly kiemelte: nagyon jól érzi magát Kaposváron, hiszen kiváló a hangulat és a csapategység is.
Investment Közutasok Kaposvári TK II. is harcba száll
A bajnokságban még hibátlan Investment Közutasok Kaposvári TK II. a Lauf-B TK gárdájával csap össze szombaton, 10 órától az Investment-Közút-csarnokban.