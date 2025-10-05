Visszatértek a győztes útra a Közutasok

Az ifjúságiak mérkőzésén Leposa Olivér remekül kezdett, az első két szettet behúzta, de a folytatásban Turi Roland fordítani tudott, míg a másik páros csatában Sziklási Szabolcs Tibor magabiztosan nyert.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK felnőtt csapatánál az első körben Farkas Sándor és Juhász Bence is hozta a csapatpontot, ráadásul tetemes faelőnyre tettek szert a hazaiak. Középen Nagy Gergő ugyan pontot vesztett, Pintér Károly azonban felülmúlta ellenfelét. Az utolsó sorban Németh Máté parádézott, a kiváló játékos 642 fát tett a közösbe, társa, Farkas Ádám is remekelt, így végül magabiztos kaposvári siker született.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK szuperligás játékosa, Pintér Károly felülmúlta ellenfelét

Fotó: Lang Róbert

– Ezen a találkozón a győzelem volt a legfontosabb, az, hogy találjunk vissza a helyes útra – emelte ki Pintér Károly, aki csapatponttal és 606 fával segítette az investmenteseket. – De a teljesítményre sem lehet panasz, hiszen az elejétől a végéig mi irányítottuk a mérkőzést, a két pont egy pillanatig sem forgott veszélyben, ráadásul kimagasló egyéni eredmények is születtek.

Pintér Károly hozzátette: csak a saját játékukra kell koncentrálniuk, csak az adott meccsel kell foglalkozniuk és akkor még jobb teljesítményre lesznek képesek, mert a csapatban nagyon sok van.

Az NB II. Nyugati csoportjában az Investment Közutasok Kaposvári TK II. megőrizte veretlenségét, ráadásul hárman is hatszáz fa felett termeltek, Pintér György 616, Wagner Mihály 613, Pál Péter 604-ig jutott.

Szuperliga – 5. forduló

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Köfém SC 7–1 (3674–3418)

Eredmények: Farkas Sándor 623–Botka Dávid 569 (3:1); Juhász Bence 598–Tóbiás János 540 (3:1); Pintér Károly 606–Németh István 553 (4:0); Nagy Gergő 578–Sziklási Tibor Ákos 591 (1:3); Németh Máté 642–Kéri-Kineth Sándor (Poroszlai Gergő) 566 (3:1); Farkas Ádám 627–Czeilinger Gábor Mihály 599 (3:1).

Szuperliga, ifjúságiak – 5. forduló

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Köfém SC 0–4 (1044–1122)

Eredmények: Leposa Olivér 528–Turi Roland 579 (2:2); Ripli Barnabás 516–Sziklási Szabolcs Tibor 543 (1:3).

NB II. Nyugati csoport – 5. forduló