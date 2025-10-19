Küzdelmes mérkőzésen tartotta otthon a három pontot a Siófok

Sokáig döntetlen volt a mérkőzés, a hajrában azonban Szenczi villant, így a BFC 2–1-es győzelemmel tartotta otthon a pontokat.

BFC Siófok–Paksi FC II. 2–1 (1–1)

Siófok Városi Stadion, Vezette: Horváth P. (Burján I., Keszthelyi T.).

BFC Siófok: Hoffmann–Horváth A., Pintér B., Gruber Á., Horváth G., Polényi G., Papp M., Toghia P. (Mervó B., a 34. percben), Rácz D. (Herman O., a 74. percben), Nimsz Á. (Szenczi B., a 74. percben), Fiáth B. (Németh B., a 91. percben) Vezetőedző: Mészáros József.

Paksi FC II.: Simon B.–Köllő K., Májik G., Éger Zs., Perczel Á. (Babos B., a 67. percben), Galambos J., Nyári O. (Marcsa D., a szünetben), Verbulecz B. (Turi Cs., a 74. percben) Holka B. (Palóka D., a szünetben), Tóth K., Zeke M. Vezetedző: Kindl István.

Gólszerzők: Gruber Á. (a 32. p.), Szenczi B. (a 78. p.), illetve Galambos L. (a 46. p.)