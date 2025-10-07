október 7., kedd

Laser Fun

57 perce

Lézerlövészet és akadálypálya színesítette az élménytestnevelés-órát

Címkék#Laser Fun#élménytestnevelés#akadálypálya#Kodály Zoltán Központi Általános Iskola#Magyar Öttusa Szövetség

Az idei tanévben a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Öttusa Szövetséggel együttműködésben élménytestnevelés-órákat valósít meg. A Laser Fun programmal a tavalyi tanévben már több helyszínen is találkozhattak az érdeklődők, most azonban új sportszakmai koncepcióval és friss élményelemekkel tért vissza, a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően.

Klein Péter Nándor

Különleges akadálypálya várta kedden (és várja még szerdán is) a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanulóit, akik előbb érdeklődve figyelték, hogy milyen feladatok várnak rájuk, majd egy rövid bemelegítés után élvezettel vetették bele magukat a Laser Fun programok jelentette kihívásokba.
– Ez a roadshow nem csak az öttusáról, hanem a mindennapos testnevelés népszerűsítéséről, a mozgás öröméről is szól, szeretnénk megszerettetni a sportot a gyerekekkel, aki így később csatlakozhatnak a helyi sportegyesületekhez – fogalmazott Belák János, a Magyar Öttusa Szövetség szakmai igazgatója. – Reméljük, hogy az öttusát is sokan fogják választani, hiszen ez a sportág kimondottan előnyös azok számára, akik szeretik a komplex sportokat. Úgy gondolom, hogy akkor lehet nagy utánpótlásbázist építeni, ha vannak olyan ikonok egy adott sportágban, akik nagy eredményeket tudnak elérni, de ugyanez fordítva is igaz. Az elmúlt időszakban több mint húsz százalékkal növekedett az öttusázók száma, ezt nagymértékben elősegítette Gulyás Michelle olimpiai aranyérme, de rajta kívül is több kiváló versenyzőnk van.

Laser Fun programsorozat kezdődött Kaposváron
Két napig tartott a Laser Fun program a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában
Fotó: Muzslay Péter

2025 októbere és 2026 februárja között 11 helyszínen valósulnak meg a programhoz kapcsolódó élménytestnevelés-órák. Minden helyszínen egy-egy általános iskola diákjai vehetnek részt a kétnapos eseményen. Vármegyénkben a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolára esett a szervezők választása, ahol közel háromszáz tanuló próbálhatta ki a Laser Fun-t.
– Fontos számunkra, hogy minél több helyszínre eljussunk és minél több iskolában biztosítsunk arra lehetőséget, hogy diákok részt vehessenek egy élménytestnevelés-órán – mondta Baráth Tamás, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere. – A tehetséggondozás mellett a másik fő célunk, hogy mindenkihez eljuttassuk a mozgás örömét. Ez a program a kettő kombinációja. A pálya kialakításakor az volt a koncepciónk, hogy mindenki által teljesíthető legyen, de tartalmazzon olyan kihívásokat, hogy minden gyermek élvezze. 

Laser Fun programsorozat Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

Kaposváron kezdődött a Laser Fun programsorozat

A kaposvári állomás nyitotta meg az idei sorozatot, amely októberben Debrecenben folytatódik, majd Budapest, Székesfehérvár és Miskolc ad otthont az eseményeknek.
– A KASI márciusban csatlakozott be ismét a magyar öttusa vérkeringésébe, úgy gondolom, már az első évben is szép eredményeket értünk el – mondta Czipó Gabriella, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola öttusa szakosztályának edzője. – A célunk a taglétszám növelése, emiatt is nagyon jó, hogy a fiatalok játékos körülmények között ismerkedhetnek meg az öttusa alapjaival. A sportiskolánál fontosnak tartjuk, hogy ne csak az élsportra, hanem a tömegsportra is koncentráljunk, így nevelve minél egészségesebb gyerekeket, ezért is csatlakoztunk ehhez az eseményhez.

A Laser Fun név az öttusából ismert lézerlövészetre utal, de a pálya teljesítése többféle képességet, készséget is igényel. A multisport szemlélet jegyében a gyerekek játékos, szokatlan akadályokat is leküzdenek: futnak, ugranak, bújnak, szlalomoznak, dobnak, és végül lézerlövészetet is teljesítenek. A későbbiekben a program vívóelemmel is bővül.

