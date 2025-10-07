Lézerlövészet és akadálypálya színesítette az élménytestnevelés-órát

Különleges akadálypálya várta kedden (és várja még szerdán is) a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanulóit, akik előbb érdeklődve figyelték, hogy milyen feladatok várnak rájuk, majd egy rövid bemelegítés után élvezettel vetették bele magukat a Laser Fun programok jelentette kihívásokba.

– Ez a roadshow nem csak az öttusáról, hanem a mindennapos testnevelés népszerűsítéséről, a mozgás öröméről is szól, szeretnénk megszerettetni a sportot a gyerekekkel, aki így később csatlakozhatnak a helyi sportegyesületekhez – fogalmazott Belák János, a Magyar Öttusa Szövetség szakmai igazgatója. – Reméljük, hogy az öttusát is sokan fogják választani, hiszen ez a sportág kimondottan előnyös azok számára, akik szeretik a komplex sportokat. Úgy gondolom, hogy akkor lehet nagy utánpótlásbázist építeni, ha vannak olyan ikonok egy adott sportágban, akik nagy eredményeket tudnak elérni, de ugyanez fordítva is igaz. Az elmúlt időszakban több mint húsz százalékkal növekedett az öttusázók száma, ezt nagymértékben elősegítette Gulyás Michelle olimpiai aranyérme, de rajta kívül is több kiváló versenyzőnk van.

Két napig tartott a Laser Fun program a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában

Fotó: Muzslay Péter

2025 októbere és 2026 februárja között 11 helyszínen valósulnak meg a programhoz kapcsolódó élménytestnevelés-órák. Minden helyszínen egy-egy általános iskola diákjai vehetnek részt a kétnapos eseményen. Vármegyénkben a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolára esett a szervezők választása, ahol közel háromszáz tanuló próbálhatta ki a Laser Fun-t.

– Fontos számunkra, hogy minél több helyszínre eljussunk és minél több iskolában biztosítsunk arra lehetőséget, hogy diákok részt vehessenek egy élménytestnevelés-órán – mondta Baráth Tamás, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere. – A tehetséggondozás mellett a másik fő célunk, hogy mindenkihez eljuttassuk a mozgás örömét. Ez a program a kettő kombinációja. A pálya kialakításakor az volt a koncepciónk, hogy mindenki által teljesíthető legyen, de tartalmazzon olyan kihívásokat, hogy minden gyermek élvezze.