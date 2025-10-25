Lendületben a Siófok – Érden jöhet a folytatás

A BFC Siófok az elmúlt két fordulóban kiváló formát mutatott. Mészáros József együttese sorozatban két győzelmet aratott, amivel végre elhagyta a kiesőzónát.



A sárga-kékek most az Érdi VSE otthonába látogatnak, ahol azonban kemény feladat vár rájuk, hiszen az érdiek szintén remek sorozatban vannak. Az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek és egyet döntetlenre hoztak, így 13 pontot gyűjtöttek a megszerezhető 15-ből.



A Siófok azonban lendületben van, és az elmúlt meccseken mutatott szervezett játék, fegyelmezett védekezés és hatékony támadójáték most is esélyt adhat a pontszerzésre. Egy újabb győzelem nemcsak a tabellán hozhatna előrelépést, hanem tovább erősítené a csapat önbizalmát is. A mérkőzés vasárnap 13 órától kezdődik az Érdi Sportközpontban.