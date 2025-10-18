3 órája
Látványos produkciók és lóbúcsúztató a Lovastorna Országos Bajnokságon
A 2025-ös versenyszezon lezárásaként Kaposváron rendezték meg a lovastorna szakág Országos Bajnokságát. Az év legnagyobb hazai versenyére az egész ország területéről és Erdélyből is érkeztek versenyzők, akik a különböző egyéni, páros és csapat kategóriákban mérettettek meg. A rendezvényre ellátogató közönség megcsodálhatta a különböző korosztályok látványos produkcióit az amatőrtől egészen a nemzetközi szintű versenyszámokig.
A Lovasakadémia SC sportolói két saját lóval készültek a megmérettetésre. Ippon az év során egyre jobban teljesített a versenyeken, a vasárnapi kűröknél pedig már nagyon jó formát mutatott a vágtás versenyzők alatt. A másik lovuk Félénk sajnos ezúttal nem segítette a kaposvári sportolók dolgát, így a rajta indulók most kevésbé sikeres versenyt zártak.
Villányi Krisztina tanítványai versenyen kívül C csapat kategóriában is bemutatkoztak a kaposvári közönségnek.
Az Országos Bajnokság eredményei
Egyéni Senior 2* kategória:
1. helyezés: Somogyi Eszter (Qou de L'isle)
Egyéni Junior 2* kategória:
3. helyezés: Lázár Noémi (Ippon)
7. helyezés: Szita Eliza (Ippon)
8. helyezés: Biczó Boglárka (Ippon)
Egyéni C kategória:
6. helyezés: Nagy István (Félénk)
9. helyezés: Kulcsár Bernadett (Félénk)
Egyéni D kategória:
7. helyezés: Riedling Rebeka (Félénk)
Lázár Noémi a Magyar Póniklub Szövetség - Sóskúti Manók csapatával Junior csapat kategóriában országos bajnoki címet szerzett.
Megható búcsú a lovastorna Országos Bajnokságon
A verseny végén két sóskúti mellett egy kaposvári ló ünnepélyes búcsúztatására is sor került. A Lovasakadémia SC versenyzői egy saját készítésű lótortával köszönték meg a 20 éves Autómatának (Totó), hogy 9 éven át megbízható társként segítette őket a felkészülésben, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken. Totó egy egyedi lótakarót is kapott ajándékba a Lovastorna szakágtól. Tiszteletére körégyűltek a jelenlegi és korábbi versenyzők, akik utoljára felülhettek rá és megölelhették, mielőtt végleg visszavonul, és élvezni kezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit egy kaposvári lovasfarm legelőin.