október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovastorna

1 órája

Látványos produkciók és lóbúcsúztató a Lovastorna Országos Bajnokságon

Címkék#Országos Bajnokság#kaposvári#lovastornász#Totó#lovastorna szakág#verseny#eredmények

A 2025-ös versenyszezon méltó lezárásaként a hétvégén rendezték meg a szakág legnagyobb hazai eseményét. A lovastorna Országos Bajnokságát Kaposváron tartották, ahol az ország minden részéről és Erdélyből is érkeztek versenyzők.

MW

A 2025-ös versenyszezon lezárásaként Kaposváron rendezték meg a lovastorna szakág Országos Bajnokságát. Az év legnagyobb hazai versenyére az egész ország területéről és Erdélyből is érkeztek versenyzők, akik a különböző egyéni, páros és csapat kategóriákban mérettettek meg. A rendezvényre ellátogató közönség megcsodálhatta a különböző korosztályok látványos produkcióit az amatőrtől egészen a nemzetközi szintű versenyszámokig.

Kaposváron zárult a szezon, Totóval búcsúzott a lovastorna
A kaposvári lovastorna Országos Bajnokságon elbúcsúztatták Totót Fotó: Lovasakadémia SC

A Lovasakadémia SC sportolói két saját lóval készültek a megmérettetésre. Ippon az év során egyre jobban teljesített a versenyeken, a vasárnapi kűröknél pedig már nagyon jó formát mutatott a vágtás versenyzők alatt. A másik lovuk Félénk sajnos ezúttal nem segítette a kaposvári sportolók dolgát, így a rajta indulók most kevésbé sikeres versenyt zártak.

Villányi Krisztina tanítványai versenyen kívül C csapat kategóriában is bemutatkoztak a kaposvári közönségnek.

Az Országos Bajnokság eredményei

Egyéni Senior 2* kategória:
1. helyezés: Somogyi Eszter (Qou de L'isle)

Egyéni Junior 2* kategória:
3. helyezés: Lázár Noémi (Ippon)
7. helyezés: Szita Eliza (Ippon)
8. helyezés: Biczó Boglárka (Ippon)

Egyéni C kategória:
6. helyezés: Nagy István (Félénk)
9. helyezés: Kulcsár Bernadett (Félénk)

Egyéni D kategória:
7. helyezés: Riedling Rebeka (Félénk)

Lázár Noémi a Magyar Póniklub Szövetség - Sóskúti Manók csapatával Junior csapat kategóriában országos bajnoki címet szerzett.

Megható búcsú a lovastorna Országos Bajnokságon

A verseny végén két sóskúti mellett egy kaposvári ló ünnepélyes búcsúztatására is sor került. A Lovasakadémia SC versenyzői egy saját készítésű lótortával köszönték meg a 20 éves Autómatának (Totó), hogy 9 éven át megbízható társként segítette őket a felkészülésben, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken. Totó egy egyedi lótakarót is kapott ajándékba a Lovastorna szakágtól. Tiszteletére körégyűltek a jelenlegi és korábbi versenyzők, akik utoljára felülhettek rá és megölelhették, mielőtt végleg visszavonul, és élvezni kezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit egy kaposvári lovasfarm legelőin.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu