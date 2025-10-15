Elhunyt Madár Gábor, a Rákóczi korábbi vezetőedzője

Madár Gábor Vácon született 1938. október 18-án. Sportkarrierje is a szülővárosában indult, ezt követően, rövid ideig a ZTE csapatát erősítette, majd pályafutását Szombathelyen folytatta, ám 1962-ben visszatért a zalai vármegyeszékhelyre, ahol 1972-ben az NB I.-es csapat kapitányaként vonult vissza az aktív sportból. Hét évvel később vállalt először vezetőedzői feladatot a Nagykanizsai Olajbányásznál, ahol nyolc évig dolgozott. Ezt követően, az 1985/1986-os idényben lett a Rákóczi vezetőedzője, amellyel megnyerte a harmadosztályt, illetve az osztályozó jelentette akadályt is sikerrel vette a Budafok és a győri MÁV DAC ellen, így a csapat felkerült az NB II.-be.

Elhunyt Madár Gábor, a Rákóczi korábbi edzője

Fotó: MW

– Remek futballista volt, kiváló ballábas játékos – emlékezett vissza Madár Gáborra korábbi pályaedzője, Bőzsöny János, aki jelenleg a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai tanácsadójaként dolgozik. – Sokáig nagyon jó, baráti viszonyt ápoltunk, megrendített a halálhíre.

Az NB II.-be jutatta a Rákóczit Madár Gábor

Madár Gábor edzőként az igazi sikereket a ZTE FC-vel ért el, hiszen 1990-ben és 1994-ben is feljuttatta a zalaiakat az első osztályba. Nem mindennapi pályafutását, kimagasló tehetségét, a magyar futball iránti elkötelezettségét 2008-ban a Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatával ismerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség.

– Jó, NB I.-et is megjárt játékosokból álló keretet alakítottak ki a vezetők, akik szerződtették Madár Gábort, akivel sikerült a feljutás – emlékezett vissza az 1985/1986-os idényre Prukner László az akkori csapat tagja, a Kaposvári Rákóczi FC jelenlegi elnöke. – Nagyvonalú, intelligens edző volt, akin érződött a tudás és a tapasztalat. Amikor később Zalaegerszegen dolgoztam vezetőedzőként, ő a klub tanácsadója volt, sokszor beszélgettünk szakmai dolgokról, mindig sokat segített. Sajnálom, hogy a halál elszólította, jó szívvel emlékszem vissza rá.

