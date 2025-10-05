október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

55 perce

Magabiztosan nyert a Nagybajom Tabon

Címkék#Nagybajom#Tab#labdarúgó vármegye I

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójából csak egyetlen mérkőzés maradt vasárnapra, amelyen a Nagybajom Tabon nyert magabiztosan. A második félidőben hat perc alatt háromszor is beköszöntek a vendég bajomiak a tabi portásnak.

Fenyő Gábor
Magabiztosan nyert a Nagybajom Tabon

Tab–Nagybajom 0–3 (0–0)

Tab. Vezette: Böröczi Z.
Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Réder F., Németh D., Tábori B., Magas V., Vida A., Pretz G. (Réder L. a 77. percben), Kis Z, A. Scsemelinszkij (Kecskés B. a 77. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Márton A., Bencze Cs. (Krár K. a 80. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 80. percben), Palkovics T., Iván D., Kovács K. (Fésűs Á. a 65. percben). Edző: Hanusz János.
Gólszerzők: Kis P. (a 70. percben), Bencze Cs. (a 73. percben), Varga A. (a 76. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Nagybajom 2–5 (1–3).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu