Magabiztosan nyert a Nagybajom Tabon

Tab–Nagybajom 0–3 (0–0)

Tab. Vezette: Böröczi Z.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Réder F., Németh D., Tábori B., Magas V., Vida A., Pretz G. (Réder L. a 77. percben), Kis Z, A. Scsemelinszkij (Kecskés B. a 77. percben). Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Márton A., Bencze Cs. (Krár K. a 80. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 80. percben), Palkovics T., Iván D., Kovács K. (Fésűs Á. a 65. percben). Edző: Hanusz János.

Gólszerzők: Kis P. (a 70. percben), Bencze Cs. (a 73. percben), Varga A. (a 76. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Nagybajom 2–5 (1–3).