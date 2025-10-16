október 16., csütörtök

Magyarok nyilai: megtanulta Európa a marcali íjász nevét – Robin Hood belesápadna az irigységbe

Negyedik helyen zárt a szerbiai Divcibareban rendezett WA 3D Íjász Európa-bajnokságon Fábos László. A marcali íjász egyedüli magyarként állt rajthoz a kontinensvetélkedőn.

Kun Zoltán

Fábos László előkelő helyezése azért is értékes, mert a tavalyi éve nem úgy alakult, ahogy azt előzőleg elképzelte. A marcali íjász azonban ezúttal fényesen bizonyította, hogy a nemzetközi élmezőnyben a helye.

marcali íjász
Fábos László remekelt Szerbiában. A marcali íjász negyedik lett az Eb-n

Élete eddigi legjobb eredményét érte el a marcali íjász

– Milyen célokkal vágott neki a versenynek?
– Az Európa-bajnokság előtt egyetlen célkitűzésem volt, élvezni a versenyt, tartson az bármeddig is. – kezdte beszélgetésünket Fábos László. –  Mindenem megvolt ahhoz, hogy ez így is legyen. 2024 november elejétől készültem erre a hétre. Remek fizikai állapot, összeállt mozdulatsor és a megszokott nyugodt, de fókuszált mentális állapot jellemzett. Az elhelyezési körülményeim egészen kiválóak, a kiszolgálás tökéletes volt. Köszönöm a jó Istennek, hogy megadta nekem a versenyzés lehetőségét annak minden szépségével és nehézségével. Köszönettel tartozom továbbá Vígh Csabának, egyesületem (Tatabányai Íjász Egyesület) elnökének, aki segített a technikai részletek szervezésében, hogy eljuthassak a megmérettetésre, Molnár József Dodesznek, hogy a télen segített a lövésem javításában, valamint név nélkül mindenki másnak, hogy valamilyen módon hátteret jelentett ahhoz, hogy ebbe a küzdelembe teljes erővel beleállhassak. Hálás vagyok mindenkinek!

– Mi volt a program az Európa-bajnokságon?
– A megérkezést követő napon szakadó esőben zajlott a hivatalos edzés. A délutáni megnyitó során pedig felemelő érzés volt nemzetem zászlaját vinni. A verseny kvalifikációs szakasza két napból állt. Ennek során 24-24 célra 2-2 lövést adtunk le.

– Sikerült rögtön elkapni a ritmust?
– Számomra meglehetősen rosszul kezdődött a verseny. Bár gyönyörű napsütés és 10-12°C fogadott minket, a versenynap első felében rendkívül magas pulzussal lőttem. Ennek következményeként sorban lőttem az ötösöket, még egy mellé is becsúszott. Aztán a versenynap kb. felénél átkapcsoltam verseny üzemmódba és onnan hirtelen minden elkezdett működni. A nap végére a 12. helyre dolgoztam fel magam 392/480 pontos teljesítménnyel. Másnap innen indultam, a célom továbbra is az volt, hogy élvezzem, amit csinálok (minden értelemben keményen megdolgoztam érte). Az időjárás aznap nem volt olyan kegyes hozzánk. Egész nap esett – hol kevésbé, hol jobban – és úgy 6-8 fok hideg volt. Teljes nyugalommal, mindenre felkészülve indultam el a pályán aznap. A jó Isten velem volt. Csitította az elmém és vezette a kezem aznap. 421/480 pontot teljesítve összetettben felléptem a 8. helyre.

– A várakozásainak megfelelő volt ez a helyezés?
– Elégedett voltam a két napi teljesítményemmel, stabilan jutottam tovább a kiesős versenyszakaszba. Ide a kvalifikációs részből a legjobb 16 jut be, ahol párokba állítják az íjászokat (1. a 16 ellen, 2. a 15. ellen, stb…) és egy „fésű” rendszer alapján lőjük meg a nyolcaddöntőt, negyeddöntőt, elődöntőt és végül az arany, vagy bronz döntőt.

– Úgy tudom nem várt fordulat következett...
– A kvalifikáció után lett volna egy szabadnapom, mert ekkora a csapat és vegyes csapat versenyeket tervezték, majd az ezt követő napon folytattam volna az egyéni kieső küzdelmek alkalmával. Az időjárás azonban átrendezte a programot. A hegyre ült egy felhő, ami 25-30 m-es látótávolságot okozott, az én versenynapomra pedig masszív havazást (min. 35 cm hó!!!) kaptunk, így mindkét versenynapot törölték. A programot módosították, így legközelebb vasárnap léptem lőállásba. Itt minden párbaj alkalmával 4 célra lőttünk 2-2 lövéssel.

– Kizökkentette a kényszerszünet? 
– Úgy vélem, nem. A nyolcaddöntőben kezdtem egy kiváló olasz ellenféllel, akivel fej-fej melletti csatát vívtunk, s egy utolsó 11 pontot érő találattal legyőztem 78-72-re. Az idegek harcából én kerültem ki győztesen. Alaposan megerősödve.

– Jöhetett a negyeddöntő.
– Úgy álltam fel, hogy itt nincs kérdés, én megyek tovább! Így is lett, dán ellenfelemet 84-71-re vertem. A legnagyobb fókuszban lőttem, minden célon 11,10 találatot, 10,5 pontos körönkénti átlagot teljesítve. Ez a pontszám az egész divízió aznapi legmagasabb pontszáma volt! Ezzel ott voltam az elődöntőben, ahol egy szlovák ellenfél várt rám.

– Miként alakult ez a párharc?
– Vele is fej-fej mellett haladtunk a párbaj során. Itt egy utolsó 11-es lövéssel mentettem döntetlenre, s ezzel szétlövésre a párharcot (77-77). A szétlövés során is teljesen fókuszált voltam, ám egy nem tökéletesen kivitelezett oldásnak köszönhetően az én lövésem magasra csapódott, az övé közelebb volt a cél közepéhez. Így elvesztettem az elődöntőt és a bronzdöntőt lőhettem.

– Újabb dán ellenféllel.
– Régi ismerősöm a másik dán óriás. Vele van közös múltam, 2021-ben már lőttünk egy kiesőst. Ezen a napon ő bírta jobban a csalódottak csatáját, 80-72 arányban felül múlt. Nem maradt más hátra, mint gratulálni neki.

– A negyedik hely is abszolút elismerésre méltó egy Európa-bajnokságon, de miként értékeli a saját teljesítményét?
– Mindent kiadtam magamból, ami akkor és ott bennem volt. Így  büszke vagyok a teljesítményemre. Minden fájdalom, nehézség, áldozat megérte, hogy átélhessem ezt a hetet. Ha ma újra kellene kezdeni, kérdés nélkül ismét belevágnék. A vége így keserédes számomra. Bár ez életem eddigi legjobb eredménye, de nem tudok örülni neki őszintén, tiszta szívből. A siker kapujában elbukni fájdalmas. Dolgozik bennem az érzés, hogy tudok ennél jobbat is, tudok ennél többet is. Ez a gondolat-érzés arra sarkall, hogy hamarosan újra kezdjem a munkát és teljes erőbedobással felkészüljek a soron következő feladatra, legyen az bármi.

  • Fábos László eredményei a szerbiai Európa-bajnokságon:

Kvalifikáció

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntő

Bronzmérkőzés

 

