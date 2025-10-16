Magyarok nyilai: megtanulta Európa a marcali íjász nevét – Robin Hood belesápadna az irigységbe

Fábos László előkelő helyezése azért is értékes, mert a tavalyi éve nem úgy alakult, ahogy azt előzőleg elképzelte. A marcali íjász azonban ezúttal fényesen bizonyította, hogy a nemzetközi élmezőnyben a helye.

– Milyen célokkal vágott neki a versenynek?

– Az Európa-bajnokság előtt egyetlen célkitűzésem volt, élvezni a versenyt, tartson az bármeddig is. – kezdte beszélgetésünket Fábos László. – Mindenem megvolt ahhoz, hogy ez így is legyen. 2024 november elejétől készültem erre a hétre. Remek fizikai állapot, összeállt mozdulatsor és a megszokott nyugodt, de fókuszált mentális állapot jellemzett. Az elhelyezési körülményeim egészen kiválóak, a kiszolgálás tökéletes volt. Köszönöm a jó Istennek, hogy megadta nekem a versenyzés lehetőségét annak minden szépségével és nehézségével. Köszönettel tartozom továbbá Vígh Csabának, egyesületem (Tatabányai Íjász Egyesület) elnökének, aki segített a technikai részletek szervezésében, hogy eljuthassak a megmérettetésre, Molnár József Dodesznek, hogy a télen segített a lövésem javításában, valamint név nélkül mindenki másnak, hogy valamilyen módon hátteret jelentett ahhoz, hogy ebbe a küzdelembe teljes erővel beleállhassak. Hálás vagyok mindenkinek!

– Mi volt a program az Európa-bajnokságon?

– A megérkezést követő napon szakadó esőben zajlott a hivatalos edzés. A délutáni megnyitó során pedig felemelő érzés volt nemzetem zászlaját vinni. A verseny kvalifikációs szakasza két napból állt. Ennek során 24-24 célra 2-2 lövést adtunk le.

– Sikerült rögtön elkapni a ritmust?

– Számomra meglehetősen rosszul kezdődött a verseny. Bár gyönyörű napsütés és 10-12°C fogadott minket, a versenynap első felében rendkívül magas pulzussal lőttem. Ennek következményeként sorban lőttem az ötösöket, még egy mellé is becsúszott. Aztán a versenynap kb. felénél átkapcsoltam verseny üzemmódba és onnan hirtelen minden elkezdett működni. A nap végére a 12. helyre dolgoztam fel magam 392/480 pontos teljesítménnyel. Másnap innen indultam, a célom továbbra is az volt, hogy élvezzem, amit csinálok (minden értelemben keményen megdolgoztam érte). Az időjárás aznap nem volt olyan kegyes hozzánk. Egész nap esett – hol kevésbé, hol jobban – és úgy 6-8 fok hideg volt. Teljes nyugalommal, mindenre felkészülve indultam el a pályán aznap. A jó Isten velem volt. Csitította az elmém és vezette a kezem aznap. 421/480 pontot teljesítve összetettben felléptem a 8. helyre.