Meglépett a Buzsák és a Balatonkeresztúr

A Kiskorpád négy góllal küldte haza a mindössze csak egy cserével érkezett Segesdet úgy, hogy a hazaiak kiállítás miatt bő fél órán át emberhátrányban játszottak. A Balatonkeresztúr kétszer talált be a Somogyvárnak, a Balatonszárszó is két gól különbséggel verte a Böhönyét Balatonszemesen, míg a Buzsák Osztopánban tudott nyerni 4–1-re, a Nágocs pedig 6–1-re ütötte ki az Öreglakot Lengyeltótiban. Négyen – a kiskorpádi Hortobágyi Bence, a böhönyei Farkas Tamás, a buzsáki Szabó Dominik és a nágocsi Lőrincz Adrián – kétszer is bevették a kaput.

Záporoztak a gólok. Fotó: Németh Levente

A nyolcadik forduló eredményei:

Kiskorpád–Segesd 4–0 (2–0)

Kiskorpád. Vezette: Erdélyi K.

Kiskorpád: Jászberényi B. (Tánczos R. a szünetben) – Blinczki Á., Kovács L. (Horváth M. a 79. percben), Lukovics A., Erdei F. (Kelemen Cs. a 62. percben), Hortobágyi B., Ivusza P., Schneiker R. (Büki B. az 57. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Vincze M. a 72. percben), Nagy I. (Nagy K. a 75. percben). Edző: Récsei János.

Segesd: Kovács L. – Imrei M., Bojtor A., Sallai Sz. (Csire M. a 85. percben), Ruppert B., Csatlós D., Szép K., Lekk A., Brancu F., Nagy B., Balogh B. Edző: Nagy Attila.

Gólszerzők: Hortobágyi B. 2 (a 26. percben és a 69. percben), Erdei F. (a 43. percben), Vincze M. (a 84. percben).

Kiállítva: Blinczki Á. (Kiskorpád) az 56. percben.

Balatonkeresztúr–Somogyvár 2–0 (0–0)

Balatonkeresztúr. Vezette: Schell Zs.

Balatonkeresztúr: Háromi Z. – Bogdán T. (Potyondi S. a 63. percben), Kis-Balázs R., Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K. (Kozma M. a 85. percben), Olti Á. (Pénzár M. a 76. percben), Lajtai B., Török R. (Bogdán J. a 90. percben), Suchmann D., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Somogyvár: Cser B. – Horváth M., Piukovics K., Horváth D. (Batári T. a 76. percben), Bogdán Z., Lakatos R., Makai M., Nemes L., Kesztyűs L., Cser D. (Kontra Á. a 80. percben), Gelencsér M. (Virágh L. a 63. percben). Edző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Fellner G. (az 55. percben), Pénzár M. (a 90. percben).

Balatonszárszó–Böhönye 4–2 (3–1)

Balatonszemes. Vezette: Virágh J.