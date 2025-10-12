1 órája
Meglépett a Buzsák és a Balatonkeresztúr
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban ellépett a többi csapattól az éllovas Buzsák és a második helyen álló Balatonkeresztúr.
Fotó: Németh Levente
A Kiskorpád négy góllal küldte haza a mindössze csak egy cserével érkezett Segesdet úgy, hogy a hazaiak kiállítás miatt bő fél órán át emberhátrányban játszottak. A Balatonkeresztúr kétszer talált be a Somogyvárnak, a Balatonszárszó is két gól különbséggel verte a Böhönyét Balatonszemesen, míg a Buzsák Osztopánban tudott nyerni 4–1-re, a Nágocs pedig 6–1-re ütötte ki az Öreglakot Lengyeltótiban. Négyen – a kiskorpádi Hortobágyi Bence, a böhönyei Farkas Tamás, a buzsáki Szabó Dominik és a nágocsi Lőrincz Adrián – kétszer is bevették a kaput.
A nyolcadik forduló eredményei:
Kiskorpád–Segesd 4–0 (2–0)
Kiskorpád. Vezette: Erdélyi K.
Kiskorpád: Jászberényi B. (Tánczos R. a szünetben) – Blinczki Á., Kovács L. (Horváth M. a 79. percben), Lukovics A., Erdei F. (Kelemen Cs. a 62. percben), Hortobágyi B., Ivusza P., Schneiker R. (Büki B. az 57. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Vincze M. a 72. percben), Nagy I. (Nagy K. a 75. percben). Edző: Récsei János.
Segesd: Kovács L. – Imrei M., Bojtor A., Sallai Sz. (Csire M. a 85. percben), Ruppert B., Csatlós D., Szép K., Lekk A., Brancu F., Nagy B., Balogh B. Edző: Nagy Attila.
Gólszerzők: Hortobágyi B. 2 (a 26. percben és a 69. percben), Erdei F. (a 43. percben), Vincze M. (a 84. percben).
Kiállítva: Blinczki Á. (Kiskorpád) az 56. percben.
Balatonkeresztúr–Somogyvár 2–0 (0–0)
Balatonkeresztúr. Vezette: Schell Zs.
Balatonkeresztúr: Háromi Z. – Bogdán T. (Potyondi S. a 63. percben), Kis-Balázs R., Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K. (Kozma M. a 85. percben), Olti Á. (Pénzár M. a 76. percben), Lajtai B., Török R. (Bogdán J. a 90. percben), Suchmann D., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Somogyvár: Cser B. – Horváth M., Piukovics K., Horváth D. (Batári T. a 76. percben), Bogdán Z., Lakatos R., Makai M., Nemes L., Kesztyűs L., Cser D. (Kontra Á. a 80. percben), Gelencsér M. (Virágh L. a 63. percben). Edző: Korcsmár István.
Gólszerzők: Fellner G. (az 55. percben), Pénzár M. (a 90. percben).
Balatonszárszó–Böhönye 4–2 (3–1)
Balatonszemes. Vezette: Virágh J.
Balatonszárszó: Török B. – Bacskai G. (Varga B. a 90+2. percben), Kovács N., Nagy J., Császár V., Balassa M. (Fenyár R. a szünetben), Óvári A. (Szűcs M. a 82. percben), Kadlicskó G., Mócsán T. (Huszár Á. a 70. percben), Horváth T., Kurdi D. Játékosedző: Baranyai Dávid.
Böhönye: Budai R. – Garai Balázs, Szabó P., Farkas T., Bakos M. (Orsós R. az 56. percben), Mózes G. (Beck R. a 65. percben), Kovács I., Sámóczi A., Gőbölös B. (Kocsis Z. a 37. percben), Garai Bence, Banicz R. Játékosedző: Pintér József.
Gólszerzők: Császár V. (a 13. percben), Bacskai G. (a 28. percben), Mócsán T. (a 44. percben), Óvári A. (a 49. percben), illetve Farkas T. 2 (a 4. percben és a 86. percben – utóbbit 11-esből).
Osztopán–Buzsák 1–4 (1–2)
Osztopán. Vezette: Tóth-Németh D.
Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Albert B. (Károlyi Zs. a 69. percben), Ruha J. (Besenyei P. a szünetben), Balassa B., Harangozó R. (Gyenes Á. a 83. percben), Pacsai B., Kesztyűs D., Szabó R. Játékosedző: Gyenes Ádám.
Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Pántics Sz. a 79. percben), Proity R. (Fenyár J. a 69. percben), Borsi L. (Dörnyei D. a 87. percben), Jóna Z. (Molnár G. a 84. percben), Szabó D., Buzsáki Á., Ujváry E., Hatos P. (Fejes K. a 85. percben). Játékosedző: Zakariás Tamás.
Gólszerzők: Buzsáki Á. (a 22. percben – öngól), illetve Szabó D. 2 (a 16. percben és a 76. percben), Borsi L. (a 20. percben), Fenyár J. (a 72. percben).
Öreglak–Nágocs 1–6 (0–1)
Lengyeltóti. Vezette: Nagy J.
Öreglak: Niklai B. – Pápai Cs., Kovács K. (Virágh J. a szünetben), Hilcz J., Niklai D., Valkó D., Kovács T., Izsó A., Virágh P., Bene D. (Futó A. a 62. percben), Fucsik B. (ifjabb Virágh K. a szünetben). Játékosedző: Kovács Károly.
Nágocs: Bíró D. – Illés J. (Mersics K. a 74. percben), Lőrincz A., Nádori M., Fonyódi B., Balogh M., Erbár V., Dein A., Herczeg K., Szőke E., Németh T. (Barczi A. a szünetben). Edző: Fonyódi Tibor.
Gólszerzők: Hilcz J. (az 53. percben), illetve Balogh M. (az 15. percben), Fonyódi B. (az 51. percben), Herczeg K. (az 58. percben), Lőrincz A. 2 (a 72. percben és a 75. percben), Mersics K. (a 77. percben).
A Balatonföldvár–Balatonszemes találkozót november 29-ére (szombat, 13 óra) halasztották.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 11 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 7 gól; 5–7. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes), Torjai Miklós (Zamárdi) és Balogh Márió (Nágocs) 6 gól; 8–13. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád), Szabó Dominik (Buzsák) és Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 14–22. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Drubi Gábor (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Farka Csaba (Böhönye), Makai Milán (Somogyvár), Tomori Zoltán (Zamárdi) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 23–51. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Fonyódi Bálint (Nágocs), Lőrincz Adrián (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Vimola Balázs (Zamárdi), Borsi László Bálint (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Nagy Attila (Segesd), Balogh Bence (Segesd), Molnár László (Balatonszemes), Andermann Máté (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 47-en egyszer vették be a kaput.